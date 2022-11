Z internetu do centrum handlowego. Tymczasowym sklep z dekoracjami w warszawskiej Arkadii (zdjęcia)

Miloo Home w Westfield Arkadia

– Zdecydowaliśmy się na pojawienie się produktów Miloo Home w centrum handlowym Westfield Arkadia, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby naszych klientów i zadbać o ich wygodę. Nie każdy przecież ma możliwość czy ochotę, by meble i dekoracje do domu kupować online. W pop-upie marki może dokładnie je obejrzeć, dotknąć czy zainspirować się wykonaną przez stylistów aranżacją. Wartością dodaną jest również zespół doświadczonych doradców, którzy pomogą wybrać klientom produkty odpowiadające ich potrzebom i gustom – opowiada Natalia Olszewska, Marketing Manager Miloo Home.

Pop-up Miloo Home w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Świąteczne dekoracje w Miloo Home

W nowo otwartej przestrzeni Miloo Home pojawi się przede wszystkim bogata oferta świątecznych dekoracji – choinek, bombek, girland świetlnych, bożonarodzeniowych wieńców, figurek czy oryginalnych ozdób pochodzących z aż czterech różnych kolekcji.

Pop-up Miloo Home w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.

Na powierzchni 220 mkw. klienci znajdą również fotele, stoły, nastrojowe oświetlenie, a także dodatki w postaci luster, ceramiki, ramek czy świec oraz tekstylia.

Pop-up Miloo Home w Westfield Arkadia, fot. mat. pras.