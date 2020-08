Z metra prosto do sklepu - czyli Biedronka otwiera się w The Warsaw Hub

fot. shutterstock

Takiego sklepu Biedronka jeszcze nie miała. Można do niego wejść bezpośrednio ze stacji metra, a do tego znajduje się sercu stolicy przy Rondzie Daszyńskiego.

Powierzchnia sklepu w The Warsaw Hub wynosi aż 830 mkw. Wykorzystano w nim najnowsze rozwiązania technologiczne. Jednocześnie, mimo użycia licznych technologii placówka jest przyjazna środowisku. Zastosowano w niej między innymi oszczędzające energię oświetlenie LED.

- Doskonale znamy swoich klientów i wiemy, jak istotna jest dla nich oszczędność czasu. Z tego powodu dokładamy wszelkich starań, by placówki znajdowały się w jak najlepiej skomunikowanych lokalizacjach. Jesteśmy dumni, że nowo otwarty sklep działa w samym centrum Warszawy, tuż przy stacji metra Rondo Daszyńskiego, w jednym z najbardziej prestiżowych i nowoczesnych budynków w całej Polsce - mówi Kamil Biały, starszy menedżer sprzedaży w sieci Biedronka.

Ceny produktów można sprawdzić w 2 czytnikach umieszczonych w dobrze oznakowanych miejscach, a za zakupy zapłacić przy jednej z 8 kas: 4 tradycyjnych bądź 4 samoobsługowych, posiadających nowoczesne oprogramowanie ułatwiające szybkie skanowanie produktów. Do dyspozycji klientów jest 25-osobowa załoga.

Lokalizacja placówki sprawia, że łatwo dostaną się do niej osoby poruszające się komunikacją miejską, ale także autem. Do nowego sklepu sieci można wejść bezpośrednio ze stacji II linii warszawskiego metra – Rondo Daszyńskiego. Dla zmotoryzowanych dostępny jest podziemny parking na 100 pojazdów, w tym z miejscami dla osób niepełnosprawnych. Pierwsza godzina postoju jest bezpłatna.



Nowa Biedronka jest otwarta od poniedziałku do soboty w godzinach 6:00-23:00.W niedziele handlowe zakupy będzie można zrobić od godziny 07:00 do 21:00.