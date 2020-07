Z oferty Aldi znikną jednorazowe produkty z plastiku i "zrywki", pojawią się siatki wielorazowego użytku

Aldi walczy z plastikiem, fot. mat. pras.

Sieć Aldi zapowiada, że do końca 2020 roku wszystkie rodzaje opakowań dla produktów marek własnych będą wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a do końca 2025 roku wszystkie opakowania artykułów marek własnych będą nadawać się do recyklingu. Z oferty ALDI znikną też jednorazowe produkty powstałe z tworzyw sztucznych, takie jak np. talerze, sztućce, kubki i słomki.

ALDI zapowiada także wprowadzenie wielorazowych siatek na warzywa i owoce we wszystkich sklepach spółek ALDI. Sieć podjęła również decyzję, że do 2023 roku wszystkie ekologiczne owoce i warzywa nie będą w ogóle pakowane lub będą posiadały opakowania przyjazne dla środowiska, tym samy wyeliminowane zostaną tzw. reklamówki „zrywki”.

Pierwsze działania w ramach tzw. misji opakowaniowej ALDI mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Sieć zobowiązała się, że do końca 2020 roku wszystkie rodzaje opakowań mają być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł. Jednym z głównych celów ALDI w zakresie polityki opakowaniowej jest także wprowadzenie do końca 2025 roku dla wszystkich produktów marek własnych opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania.

Z oferty ALDI jeszcze do końca tego roku zniknąć mają również jednorazowe produkty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak np. talerze, sztućce, kubki i słomki. Już od 2019 roku w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord standardowe patyczki do uszu zastępowane są bardziej ekologicznymi alternatywami. W 2019 roku sieci udało się oszczędzić około 369 ton tworzyw sztucznych.