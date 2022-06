Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku - 12 czerwca startuje finał turnieju

W ostatnim etapie Turnieju zmierzą się 64 drużyny chłopców i dziewczynek z całej Polski, które wcześniej nie miały sobie równych na szczeblu gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Rywalizacja odbywa się w dwóch kategoriach, do 10. i 12. roku życia, a najlepsze drużyny w kraju zostaną wyłonione w trakcie trzydniowych rozgrywek.

Trzy dni piłkarskiego święta

Pierwsze dwa dni Finału Ogólnopolskiego – 12 i 13 czerwca – odbędą się na stołecznym stadionie Hutnika, gdzie zaplanowano mecze fazy grupowej oraz pucharowej (spotkania rozpoczną się o godz. 10, a wstęp będzie wolny). Po pierwszym dniu rywalizacji uczestnicy i trenerzy wspólnie zasiądą na trybunach, by dopingować polską reprezentację, która zagra w turnieju Amp Futbol Cup.

14 czerwca rozgrywki przeniosą się na PGE Narodowy, gdzie na kilka godzin przed meczem Polska-Belgia, odbędą się mecze finałowe, które na żywo obejrzeć będzie można w TVP Sport od godz. 9:30.

– Każdy młody piłkarz i piłkarka na pewno w głębi duszy marzą, by w przyszłości zagrać na wielkim stadionie, który wcześniej widzieli tylko z perspektywy trybun lub telewizji. Dzięki Turniejowi zawodnicy mogą spełnić te marzenia. Cieszymy się, że możemy stworzyć atmosferę wielkiego, piłkarskiego święta, które po raz kolejny odbywa się w tak wyjątkowym miejscu jak PGE Narodowy. Dla wszystkich finalistów szczebla ogólnopolskiego czeka także zasłużona nagroda w postaci biletów na mecz Polska-Belgia, który rozpocznie się zaledwie kilka godzin po Wielkim Finale dziecięcych rozgrywek. Jestem przekonany, że zarówno w jednych, jak i drugich zmaganiach nie zabraknie pięknych goli i wielkich emocji – mówi Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Na zawodników i zawodniczki, którzy okażą się najlepsi w rozgrywkach finałowych, oprócz okazałego pucharu czeka również wyjątkowa nagroda główna – obecność na wrześniowym meczu Ligi Narodów Polska-Holandia i spotkanie z piłkarzami reprezentacji Polski.

14 czerwca zagrają obecni i przyszli reprezentanci kraju

Co roku setki tysięcy dzieci walczą nie tylko o spełnienie marzeń, zagranie na PGE Narodowym, ale również o szansę na odkrycie swojego talentu. Najlepsi są doceniani przez trenerów młodzieżowych reprezentacji oraz skautów z Polskiego Związku Piłki Nożnej i dostają zaproszenia na kolejne edycje Akademii Młodych Orłów, gdzie spotykają się z najbardziej utalentowanymi rówieśnikami z całego kraju. W następnych latach do części z nich trafiają pierwsze powołania do najmłodszej reprezentacji Polski do lat 15.

Już blisko stu reprezentantów i reprezentantek Polski różnych kategorii wiekowych brało udział w Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Są to m.in. Arkadiusz Milik, Krzysztof Piątek, Piotr Zieliński, Tomasz Kędziora, Bartosz Bereszyński, Damian Kądzior, Jakub Moder, Kacper Kozłowski czy najdroższa polska piłkarka w historii – Paulina Dudek. Stanowią oni obecnie dużą część męskiej i kobiecej reprezentacji Polski.

Finał w wyjątkowej atmosferze

Rozgrywki w finale ogólnopolskim Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” uświetni profesjonalna oprawa muzyczna. Podczas Wielkiego Finału pojawią się również goście specjalni, wśród których znajdą się m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza oraz sekretarz generalny PZPN Łukasz Wachowski. Aby w jeszcze większym stopniu podnieść rangę i prestiż Turnieju spotkania na PGE Narodowym zostaną poprowadzone przez zawodowych arbitrów. W ich kieszeniach zabraknie jednak żółtych i czerwonych kartek. Zamiast nich sędziowie rozdawać będą zielone kartoniki, które na pamiątkę otrzymają zawodnicy, trenerzy lub kibice wykazujący się godną naśladowania postawą, zgodną z duchem fair play.

– Możliwość zagrania na stadionie PGE Narodowym, którą stwarza dzieciom Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”, to spełnienie najprawdziwszych piłkarskich marzeń. A jednak w tym roku finał będzie jeszcze bardziej wyjątkowy, ponieważ odbędzie się w dniu meczu Polska-Belgia, a dzieci zagrają na tej samej murawie co kilka godzin później piłkarze reprezentacji. Będzie to piękna metafora drogi z podwórka do kadry, jaką przeszło wielu uczestników Turnieju, zarówno chłopców jak i dziewczynek. Życzę wszystkim dobrej zabawy podczas finału oraz tego, by było to prawdzie święto piłki nożnej – mówi Krzysztof Pawiński, CEO Maspex.

Największy turniej w Polsce i w całej Europie

Turniej „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” to największe wydarzenie piłkarskie dla dzieci w Europie, w którym udział wzięło do tej pory ponad 2,5 miliona dziewcząt i chłopców z całego kraju. Organizatorem rozgrywek jest Polski Związek Piłki Nożnej, sponsorem głównym firma Tymbark, a brązowym sponsorem firma Electrolux. XXII edycja Turnieju odbywa się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy. W Komitecie Honorowym wydarzenia znalazły się Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, a także Ministerstwo Sportu i Turystyki, które współfinansuje wydarzenie.