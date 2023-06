Z tego zakładu do Dino będą dostarczane mięsa i wędliny. Poszukiwani pracownicy

Jak, już pisaliśmy, w 2016 roku miało miejsce otwarcie Centrum Logistycznego Dino w Jastrowiu. Teraz nadszedł czas na kolejną inwestycję - zakład mięsny Agro-Rydzyna.

Dino inwestuje w Jastrowiu

Inwestycje sieci Dino mają tu duże znaczenie dla lokalnej społeczności. Według informacji przekazywanych przez lokalne media, otwarte centrum logistyczne stworzyło miejsca pracy dla 500 osób, co przyczyniło się do wzrostu zatrudnienia i rozwoju gospodarczego tego obszaru.

Jesienią w mieście ma ruszyć budowa zakładu mięsnego.

Dino szuka fachowców budowlanych

Dino właśnie ruszyło z rekrutacją. Na razie poszukiwani są fachowcy budowlani. Kogo szuka Dino? Specjalisty ds. nadzoru robót budowlanych, który będzie analizował dokumentację zagrożeń dla inwestycji; przeprowadzi wizyty techniczne; będzie weryfikował dokumenty projektowe pod kątem optymalizacji procesu budowlanego oraz będzie sprawował kontrolę zgodności realizacji inwestycji z projektem, pozwoleniem na budowę i wytycznymi.

Ponadto w woj. wielkopolskim poszukiwany jest specjalista ds. weryfikacji pozyskanych gruntów i nieruchomości. On zajmie się weryfikacją procesu nabywania gruntów, nieruchomości pod budowę nowych marketów czy analizą

cen rynkowych nieruchomości będących w procesie nabywania przez spółkę.

Agro-Rydzyna najważniejszym dostawcą Dino

Agro-Rydzyna ma obecnie tylko jeden zakład zlokalizowany w miejscowości Kłoda, blisko siedziby głównej Dino w Krotoszynie. Jest on jedynym dostawcą świeżego mięsa do Dino. Dzięki temu sieć ma pełną kontrolę nad jakością produkcji i logistyką wyrobów mięsnych - jest to źródło istotnej przewagi konkurencyjnej.

W 2022 r. produkty i towary dostarczone przez AgroRydzynę wygenerowały blisko 14% przychodów ze sprzedaży Dino Polska.