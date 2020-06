Za 301 sklepów w Polsce Tesco dostanie 900 mln zł, za 2035 w Azji ....41,6 mld zł

fot. shutterstock

Salling Group za 301 sklepów Tesco w Polsce i dwa magazyny zapłaci brytyjskiemu detaliście 900 mln zł. Czy to adekwatna kwota? W roku obrotowym 2019/20 sprzedanych 301 sklepów w Polsce wygenerowało sprzedaż bez VAT i PFS w wysokości 947 mln GBP (czyli ok. 4,64 mld zł.)

Przypomnijmy, że 9 marca sieć Tesco poinformowała, że sprzedaje swój biznes w Malezji i Tajlandii. Nabywcą obu biznesów jest Charoen Pohphand Group. Wartość tej transakcji to 10,6 mld dolarów czyli ok. 41,6 mld zł. Wtedy sieć sprzedała 1967 sklepów w Tajlandii i 68 w Malezji (łącznie 2035 placówek). Z obliczeń wynika zatem, że za 1 sklep Tesco otrzymało ok. 5 mln dolarów czyli ok. 20 mln zł. Netto za każdy ze sklepów zapłaciło znacznie mniej - 2,99 mln zł.

Tesco rozpoczęło działalność w Tajlandii w 1998 roku za pośrednictwem Ek-Chai, która działa pod nazwą „Tesco Lotus”. W roku budżetowym zakończonym 23 lutego 2019 r. sieć wygenerował przychód w wysokości około 4,1 mld GBP (bez VAT, w tym paliwa).

Do Malezji Tesco weszło w 2002 r. jako część wspólnego przedsięwzięcia z Sime Darby Berhad. Tesco Malaysia wygenerował przychód w wysokości około 0,8 mld GBP (bez VAT, w tym paliwa).

W roku budżetowym 2019/20Tesco Polska wygenerowała sprzedaż bez VAT i PFS w wysokości 1 368 mln GBP oraz stratę operacyjną (z wyłączeniem zdarzeń jednorazowych) w wysokości 24 mln GBP.

Pod koniec 2019 r. Tesco - największy detalista w Wielkiej Brytanii - oświadczył, że wycofuje się ze swoich "wzniosłych, globalnych" ambicji. Wkrótce jego jedyną zagraniczną działalnością, poza Irlandią i Wielka Brytanią, będzie Europa Środkowa czyli Czechy, Węgry i Słowacja.