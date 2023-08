Za dowolne zakupy w Biedronce voucher na max. 25 zł

Biedronka po raz trzeci prezentuje również efekt swoich zakupów u konkurencji. Podobnie jak w ubiegłych tygodniach, najniższą kwotę na paragonach, za takie same produkty kupione w Auchan, Dino, Lidlu i sklepie własnym sieci zobaczyli klienci Biedronki.

Jest wiele powodów, by iść do Biedronki, zwłaszcza po powrotach z wakacyjnego wypoczynku i przed zbliżającym się nowym rokiem szkolnym. Sieć chce tworzyć jak najwięcej okazji do oszczędzania dla swoich klientów, dlatego wprowadza nową akcję voucherową - informuje sieć. W dniach 21.08 – 31.08 wystarczy zrobić zakupy z kartą Moja Biedronka na dowolną kwotę, aby otrzymać voucher na 10, 15 lub 25 zł na kolejne zakupy w ciągu 3 następnych dni handlowych. Skorzystanie z vouchera jest zależne od zrobienia zakupów za minimalną kwotę odpowiednio do wartości vouchera. Aby zrealizować voucher za 10 zł otych należy zrobić zakupy za minimum 99 zł, za 15 zł – zakupy za minimum 149 zł, natomiast aby zrealizować voucher na 25 zł, wartość zakupów musi wynieść minimum 249 zł. W aukcji voucherowej obowiązują standardowe wyłączenia (usługi, alkohol, papierosy, produkty żywienia początkowego).

- Końcówka wakacji to tradycyjnie okres zwiększonych wydatków związanych z przygotowaniami do rozpoczęcia roku szkolnego i koniecznością uzupełnienia zapasów spożywczych po powrotach z letnich wyjazdów. Robimy wszystko, aby klienci Biedronki, która chce być prawdziwym liderem niskich cen, mogli jak najdłużej cieszyć się latem, dlatego proponujemy im wyjątkowe promocje i Biedronkowe vouchery - mówi Grzegorz Pytko, dyrektor działu zakupów w sieci Biedronka.

Biedronka każdego dnia chce oferować swoim klientom najkorzystniejsze ceny, dlatego po raz trzeci przedstawiciele sieci wybrali się na zakupy do konkurencji. Aby porównać ceny, 17 sierpnia br. w Dino, Auchan, Lidlu i Biedronce, wrzucili do koszyka 20 dokładnie takich samych produktów znanych marek – oferowanych przez wszystkie sieci, w takim samym opakowaniu pod względem gramatury. W koszyku znalazły się m.in. jogurt, margaryna, sok owocowy, warzywa na patelnię, szczoteczka do zębów, czy mydło w płynie. Wszystkie zakupy zrealizowano bez użycia kart lojalnościowych danych sieci.

I po raz trzeci paragony pokazały, że za takie same produkty dostępne we wszystkich sieciach, klienci w tym samym dniu najmniej zapłacili w Biedronce – 124,51 zł. W Dino wartość koszyka wyniosła 140,13 zł, w Auchan – 142,11 zł, a w Lidlu – 148,40 zł.

Wszystkie paragony z listą produktów, które znalazły się w koszyku, dostępne pod linkiem: Biedronkowy koszyk oszczędności

Akcję wspiera kampania marketingowa, która widoczna będzie w TV, radiu i digitalu.

Jednocześnie przypominamy, że najbliższa niedziela, 27 sierpnia jest niedzielą handlową. Wszystkich naszych klientów zapraszamy na zakupy.