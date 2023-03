Za kilogram ogórków i papryki zapłacimy 40 zł. Czy jeszcze kogoś stać na warzywa?

Ceny żywności, szczególnie w dziale warzywnym, lokalnych supermarketów w Niemczech, rosną w ostatnim czasie i jest to szczególnie widoczne w przypadku ogórków. Wiele osób wyraża swoją frustrację z powodu wysokich cen w mediach społecznościowych, a ogórek stał się symbolem tych absurdalnie wysokich cen, które czasami przekraczają 3 euro za sztukę. W efekcie, ogórek stał się małą gwiazdą mediów społecznościowych.

Twitter, tłum. Szukam Iphone 14 Pro Max. Oferuje ogórka (w zamian)

Wysokie ceny warzyw w Polsce

W Polsce jest nie lepiej. Za ogórki w sklepie musimy już zapłacić 19,99 zł/kg. Ceny pomidorów również powalają. Ceny w niektórych popularnych sieciach handlowych sięgają nawet 18 zł/kg. Nie myślimy tutaj o pomidorach malinowych, które zawsze są nieco droższe od innych odmian.

1 ogórek za 6,49 zł/fot. M.Ch

Niedawno w mediach było głośno o cenach papryki, która obecnie kosztuje w hurcie 20 zł, w detalu od 20 do 32 a nawet 35 zł w zależności od sklepu. Tymczasem jeszcze rok temu, w lutym za paprykę płaciliśmy od 7,5 do 13,5 zł co oznacza, że podrożała o 150 proc.

Pogoda wpływa na wysokie ceny warzyw

Wysokie ceny warzyw są wynikiem nie tylko wysokiej inflacji, ale także niesprzyjających warunków pogodowych. Większość warzyw jest importowana z innych krajów, ponieważ nie są one sezonowe w Polsce, czy innych krajach ościennych. Jednakże, zbiory w południowej Europie i niektórych częściach Afryki Północnej zostały zniszczone przez śnieg i grad w ostatnich tygodniach, co spowodowało brak niektórych produktów na półkach. Póki co Polscy konsumenci nie muszą jednak martwić się o brak dostaw, jak ma to miejsce obecnie w Wielkiej Brytanii, gdzie niektóre z warzyw są reglamentowane.