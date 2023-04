Za nami EEC 2023. Takiego Kongresu w tej części Europy wcześniej nie było

XV edycję Europejskiego Kongresu Gospodarczego otworzyła sesja pt. „Nowa europejska gospodarka w nowym świecie", której tytuł uznać można za motto całego wydarzenia. Wśród głównych konkluzji debaty znalazły się stwierdzenia, że odbudowa gospodarki, walka z inflacją, bezpieczeństwo energetyczne i żywnościowe to kluczowe cele, które należy osiągnąć w Europie.

XV Europejski Kongres Gospodarczy, fot. mat. pras.

Kluczowe cele dla europejskiej gospodarki

– Musimy zdywersyfikować nasze dostawy. Transformacja zielona i transformacja cyfrowa są naszym priorytetem, a teraz wojna w Ukrainie potwierdziła nasze wybory. Fundusze, które są dostępne to 50 procent całego budżetu UE, 30 procent przeznaczonych zostanie na zieloną transformację i 20 procent na transformację cyfrową. Chcemy być liderem w gospodarce cyfrowej i zielonym ładzie, to będzie dodatkowo zachęta do tworzenia nowych miejsc pracy. Chcemy zapewnić komfortowe warunki życia dla naszych obywateli i to jest naszą zbiorową odpowiedzialnością – powiedział w czasie otwarcia kongresu Johannes Hahn, komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i administracji. – Gdy pojawia się kryzys, to udaje nam się szybko reagować i to w sposób zrównoważony. Weźmy pod uwagę to, że Europa staje się coraz mniej istotna z punktu widzenia gospodarki globalnej – przekonywał komisarz. – Musimy budować odporną gospodarkę. Musimy wyciągnąć lekcję z bolesnych wydarzeń, m.in. z wojny w Ukrainie. Dywersyfikacja leży w interesie obywateli UE – podsumował.

Wielka Brytania oraz Unia Europejska i Polska są dla siebie naturalnymi partnerami, to kolejny z wniosków płynących z debaty, która otworzyła kongres.

– Wielka Brytania to bardzo atrakcyjny partner inwestycyjny. Widzimy, jak bardzo wiele się dzieje w zakresie transformacji energetycznej i rozwoju infrastruktury. Mamy do odegrania ważną rolę w odbudowie Ukrainy, będziemy w tym zakresie współpracować także z Polską – dodał z kolei Chris Barton, komisarz Jego Królewskiej Mości ds. handlu z Europą, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. – UE oraz Wielka Brytania powinny dbać o to, by wymiana handlowa mogła przebiegać w sposób sprawiedliwy i niczym niezakłócony – zaznaczył. – Wielka Brytania docenia swoje relacje z UE. Łączą nas nie tylko gospodarka, ale także wspólne wartości, jak demokracja i prawo państw do samostanowienia – podkreślał.

– Geopolityka wpływa na gospodarkę. Chcemy to przedyskutować. Przed nami staje ogromne wyzwanie, takie jak Zielony Ład. Cztery lata temu podjęto decyzję, że Zielony Ład to nasz wspólny cywilizacyjny europejski projekt. Teraz przyłączyły się do tego Stany Zjednoczone. Neutralność klimatyczna, gospodarka obiegu zamkniętego, bezpieczeństwo energetyczne to także nasze wyzwania. Kolejnymi problemami, z którymi mamy do czynienia na co dzień, są inflacja i łańcuchy dostaw. Ale najważniejsza jest obecnie agresja rosyjska na Ukrainę i przekonanie, abyśmy byli cały czas gotowi na pomoc – mówił Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012, premier polskiego rządu w latach 1997-2001 i przewodniczący Rady EEC.

Jaka Europa po wojnie?

Wokół zmian, które czekają Europę po zakończeniu wojny, skupiała swoje wypowiedzi Yuliia Svyrydenko, pierwsza wicepremier Ukrainy i minister gospodarki Ukrainy. – Przyszły rozwój zależy od decyzji, które podejmujemy każdego dnia. Przyszłość świata zależy od losów wojny w Ukrainie. Od tego zależy również światowa gospodarka. Ukraina musi zwyciężyć, aby zabezpieczyć przyszłość Europy i całego wolnego świata. Zwycięstwo Rosji jest nie do zaakceptowania przez Ukrainę i Unię Europejską – podkreślała. – Mamy nadzieję, że Ukraina jak najszybciej stanie się członkiem UE i będzie częścią jednolitego, unijnego rynku. UE jest chyba naszym najważniejszym partnerem gospodarczym. Współpraca z UE pomaga Ukrainie przetrwać, ważne, żeby ta współpraca układała się dobrze w przyszłości – powiedziała Yuliia Svyrydenko. – Ukraina będzie musiała się podnieść z gruzów. Musimy zadbać o odporność gospodarczą, to zabezpieczy nasze interesy gospodarcze i dobrobyt naszych obywateli. Musimy dbać o rozwój zasobów ludzkich dla naszej gospodarki. Musimy dbać o bezpieczeństwo i niezależność energetyczną, w tym o odpowiednie instalacje do magazynowania gazu i żeby zwiększyć eksport do UE. Możemy być gwarantem bezpieczeństwa energetycznego – podkreślała.

Sytuacji geopolitycznej całej Europy, ale także przyszłości Ukrainy, dotyczyły poświęcone jej kongresowe debaty.

– Niewielu było takich, którzy wierzyli, że Ukraina jest w stanie przetrwać ten rodzaj agresji, tymczasem dzisiaj mówimy już o ponad 400. dniu wojny – mówił były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski w czasie rozmowy z Petro Poroszenką, przewodniczącym partii „Europejska Solidarność", prezydentem Ukrainy w latach 2014–2019. Aleksander Kwaśniewski wskazywał też, co jest w jego opinii konieczne, by Ukraina wygrała wojnę z Rosją. Petro Poroszenko natomiast podkreślał, że Polska pomogła ocalić wiele istnień ukraińskich. – Dla wszystkich jest już jasne, że musi wygrać wolny, demokratyczny świat, wolna demokratyczna Europa, a zamrożenie konfliktu niesie ze sobą niebezpieczeństwo, że Władimir Putin wywoła podobny konflikt gdziekolwiek indziej – w Polsce, Łotwie czy w innych państwach sąsiadujących – mówił. – Wojna skończy się wtedy, kiedy Ukraina wejdzie do NATO, co zagwarantuje jej długoterminowe bezpieczeństwo – przekonywał.

Petro Poroszenka był gościem panelu „Ukraina – wojna, wsparcie, odbudowa", skupionego na głównych kierunkach wielopłaszczyznowej pomocy krajowi walczącemu z rosyjską agresją oraz priorytetach powojennej odbudowy Ukrainy. – Sankcje przeciwko pojedynczym osobom to za mało. Powinno się całkowicie zablokować rosyjski eksport i w ten sposób ograniczyć Putinowi możliwości finansowania wojny. Import gazu z Rosji do Europy to wciąż miliardy dolarów, na których zarabia Rosja. To trzeba zakończyć. Kanał Sueski także powinien być dla Rosjan zamknięty – zaznaczył Petro Poroszenko.

– Przed granicą z Polską stoi w kolejce 30 tirów. Jeżeli UE uważa nas za państwo kandydujące, to już dziś nie można ograniczać nam handlu. Nie możemy bać się Putina i pozwolić na to, aby którekolwiek państwo decydowało o tym, co się dzieje w takim kraju, jak Ukraina – stwierdził.

Europa Centralne dobrym miejscem dla biznesu

Podczas sesji „Firmy z Europy Centralnej w globalnej rywalizacji" mocno wybrzmiał głos biznesu. Menedżerowie firm dyskutowali o gospodarczej konkurencyjności i atutach rozwojowych regionu Europy Centralnej.

Prezes KRUK Piotr Krupa wskazywał, że najważniejsza jest przedsiębiorczość. – To aktywo, które może nas wyróżnić, to najważniejsze aktywo w tej części Europy – przekonywał.

Krzysztof Pawiński, prezes Grupy Maspex był z kolei zdania, że Europa Środkowo-Wschodnia to doskonałe miejsce do prowadzenia biznesu w branży spożywczej.

– Nie znam drugiego miejsca na świecie, które ma taki dobry, probiznesowy profil rozwoju i takie momentum czasowe, w którym jesteśmy teraz – dodał. – Głębia rynku i możliwość wyjścia na zewnątrz to te aspekty, które nam pomagały – mówił prezes Maspeksu. – Mówiąc o tym, że firmy tworzą ludzie, trzeba dodać jeszcze jedno. Wydaje mi się, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych rynków, nie mamy kultury "sytych, tłustych kotów", a takich, którym jeszcze chce się coś zdobyć. Mamy takich przedsiębiorców i menadżerów, którzy są głodni sukcesu. To fajna cecha, bo buduje przedsiębiorczość – komentował. – Dobry pomysł to ważna rzecz w biznesie. Ale można mieć dobry pomysł i być w złym momencie i nic z tego nie wyjdzie. Mamy to przećwiczone w naszym portfolio produktów – wiele z nich było doskonałych, ale weszło na rynek w nieodpowiednim momencie – mówił.

– Wykonaliśmy ogromną pracę bez przewag technologicznych, ale dziś możemy, na przykładzie naszej grupy liczącej dziewięć zakładów produkcyjnych, wyposażyć zaangażowanych pracowników w najnowsze narzędzia technologiczne usprawniające produkcję czy procesy biznesowe – powiedział z kolei Dawid Jakubowicz, prezes Ciech.

– W naszej części Europy najważniejszy jest kapitał ludzki. Posiadanie możliwości, by iść do przodu, rozwijać się – stwierdził Aleksander Libera, dyrektor Bolta na Europę Środkowo-Wschodnią, Europę Południowo-Wschodnią i Europę Wschodnią.

Podczas Kongresu nie mogło zabraknąć tematów skupionych wokół katastrofy klimatycznej i tego, jak determinuje wyzwania i przemiany w gospodarce i energetyce.

– Jeżeli popatrzymy na historię ludzkości i na to, co dominowało w naszych gospodarkach na przestrzeni wieków, to kraje wygrywające tymczasowy wyścig były tymi, które jako pierwsze decydowały się na radykalne kroki. Pierwsze odwierty do wydobycia ropy były polskie, a tego wyścigu nie wygraliśmy. Wcześniej, przed ropą, mieliśmy węgiel, którego Wielka Brytania była prekursorem i dzięki temu, że zastąpiła pracę ludzi pracą maszyn napędzanych tanim węglem, wygrała wyścig o globalną dominację. Teraz jesteśmy w podobnej sytuacji, czyli przechodzimy transformację, która ma spowodować, że zamiast używać paliw kopalnych, będziemy produkować zeroemisyjną energię i ona ma napędzać naszą gospodarkę – komentował Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy, podczas sesji ,,Transformacja sektora energii''.

O polityce energetycznej

Z kolei podczas sesji „Odnawialne źródła energii" Piotr Markowski, prezes Corab, wskazywał, że przez ostatnich 15 lat wszystkie prognozy dotyczące fotowoltaiki były mylne. – Polityka energetyczna Polski z 2021 roku zakładała 5-7 GW w 2030 roku, a już po 12. miesiącach się zdezaktualizowała, bo te moce znalazły się na rynku. Na podstawie naszego modelu wydaje nam się, że już w 2027 roku w podstawowym scenariuszu osiągniemy 27 GW. Jeśli ceny energii utrzymają się na takim poziomie jak w tej chwili, albo będą wyższe, myślimy, że to może się wydarzyć nawet rok bądź półtora roku wcześniej. Ale oczywiście będą różne dynamiki dla różnych obszarów rynku – wyjaśniał.

– Zakładamy, że do 2027 roku w obszarze biznesowych instalacji fotowoltaicznych wzrost będzie sześcio-, siedmiokrotny, natomiast oczekujemy prawdziwej eksplozji w profesjonalnych farmach fotowoltaicznych. W naszej ocenie moce w tym segmencie wrosną siedemnasto-dwudziestokrotnie – poinformował.

– Transformacja sektora energii ma ogromne znaczenie w pełnej wyzwań sytuacji geopolitycznej, dlatego wspólnie z gośćmi Kongresu zastanawialiśmy się, jak zbudować bezpieczeństwo energetyczne. Obok – bardzo dużo mówiliśmy o zielonej transformacji gospodarki, praktycznie w co drugim panelu pojawiała się ta tematyka, uczestnicy odnosili się do standardów ESG, podkreślali, że nie ma odwrotu od OZE, od zielonej transformacji i że przestawienie firm na zielone tory jest koniecznością. I wreszcie – nie mogliśmy nie rozmawiać o cyfrowej rewolucji, nabierającej tempa z każdym miesiącem, za którą firmy muszą nadążać. Do tego, jak technologia wchodzi w nasze życie, nawiązaliśmy używając algorytmów sztucznej inteligencji do zwizualizowania tematów kongresowych debat. Stworzone przez AI obrazy zwracały uwagę na szanse i zagrożenia płynące z postępującego rozwoju nowych technologii i prowokowały do dyskusji, a o to właśnie nam chodziło – mówi Wojciech Kuśpik.

Chmura, Big Data, AI - co dalej?

O chmurze, Big Data, sztucznej inteligencji, adaptacji projektów do aktualnych realiów, a także m.in. o współpracy nauki z biznesem i cyberbezpieczeństwie rozmawiano m.in. podczas sesji „Technologie, innowacje, digitalizacja".

– Zadaję sobie pytanie, czy nowe technologie mogą być remedium na nowe wyzwania? – mówiła Dominika Bettman, dyrektor generalna Microsoft. Rozwijając pytanie stwierdziła, że firmy, które przygotowywały się do transformacji cyfryzacyjnej, lepiej przechodzą kolejne zmiany i wyzwania.

Przykładami innowacyjności technologicznej podzielił się Mourad Taoufiki, Country Manager, Amazon.pl. – Innowacja jest dla nas absolutnie kluczową zasadą działania. Przykładem poszukiwania odpowiedzi, która spełniła nasze potrzeby, a jednocześnie stała się jednym z najbardziej skutecznych produktów, stał się Amazon Cloud. Początkowo rozwijane narzędzie na użytek wewnętrzny firmy zostało zaoferowane innym – powiedział.

O innej stronie rozwoju technologicznego mówił Szymon Wałach, wiceprezes ds. digital i strategii i członek zarządu InPost. Argumentował, że przy obecnej powszechności dostępu do technologii trzeba znajdować to, co będzie unikatowe i zbuduje przewagę na rynku, bo to z kolei buduje zaufanie do samego produktu i pomaga oswajać klientów z nowymi rozwiązaniami. – Sekretem InPost nie jest dostęp do jakiejś kultowej technologii, ale klientocentryczność – podkreślił.

– W bankowości istotna jest zdolność radzenia sobie w czasach zawirowań. Banki wpierają gospodarkę, dlatego technologia staje się niezbędna również jako narzędzia tworzenia zaufania do tych instytucji. Za tym idzie szybkość reagowania na to, co dzieje się w kolejnych branżach, z którymi banki współpracują i w tym leży zadanie technologii – komentowała Ewa Łuniewska, wiceprezes ING Banku Śląskiego.

Z perspektywy sektora telekomunikacyjnego technologie od lat pełnią kluczową rolę, zwłaszcza, że firmy tej branży są podstawą zmian technologicznych i cyfryzacyjnych i jednocześnie są świadome swojej roli. – Nawet tam, gdzie budujemy infrastrukturę nie zakładamy, że będziemy jej wyłącznym operatorem – podkreślał Jean Marc Harion, CEO w Play.

Michał Kot, dyrektor sprzedaży Digital Industries, Siemens Polska zapytany o nowe technologie w branży produkcyjnej, zaznaczył, że rozwijane są one i potrzebne między innym tam, gdzie trzeba sobie radzić ze zbieraniem i przetwarzaniem danych. Dodał, że firmy, które przetrwały ostatnie kryzysy, zerwane łańcuchy dostaw i produkcji, są dziś dzięki nowym technologiom w sytuacji lepszej, niż można było się tego spodziewać. Wskazał, że z badań Digital Industries, Siemens Polska wynika, że w Polsce wskaźnik cyfryzacji po pierwszym roku pandemii wzrósł w skali 1-4 od 1,8 do 2,4. To oznacza skokowe zainteresowanie firm inwestycjami w nowe technologie.

Mateusz Morawiecki na EEC

W trzeci dzień Kongresu do Katowic przyjechał Prezes Rady Ministrów RP, Mateusz Morawiecki, który ogłosił inwestycję Microsoftu w rozwój Polskiej Doliny Cyfrowej, o wartości 1 mld dolarów.

– Polska może przyczynić się do czwartej rewolucji przemysłowej, rewolucji cyfrowej – powiedział. – Jesteśmy magnesem dla inwestycji amerykańskich. Nie tylko przemysłowych, zbrojeniowych, samochodowych, ale mamy też potężne inwestycje w przemysł informatyczny, który staje się na naszych oczach kolejną wielką kompetencją i miejscem pracy – podkreślił premier. – W Katowicach ulokowane będzie centrum informatyczne, część budowy baz danych Komisji Nadzoru Finansowego. Chcemy, aby Polska była w awangardzie państw, które rozwijają technologie chmurowe na całym świecie – dodał.

Zdaniem Ralpha Hauptera, prezesa Microsoft na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, to technologia przyciągająca do kraju globalnych inwestorów, pozwalająca wykorzystywać najnowsze możliwości sztucznej inteligencji w wielu wariantach. Mówił także, że to kolejny krok w realizacji kompleksowego planu inwestycyjnego dla Polski, przypadający w 30-lecie obecności Microsoftu w Polsce. Centrum chmurowe zapewni najwyższe standardy bezpieczeństwa, prywatności i zgodną z przepisami możliwość przechowywania danych w kraju.

– Do udanej transformacji, będącej fundamentem pomyślnego rozwoju gospodarki, niezbędne są zaufanie, bezpieczeństwo i innowacyjność. Cieszę się, że Microsoft od kilku dekad inwestuje w rozwój Polski – powiedział z kolei Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce, podczas transmisji wideo.

– Uruchomimy wart 700 mln euro program pożyczkowy dla wszystkich firm, które będą zainteresowane transformacją chmurową – zapowiedział minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Kluczem do przygotowania tytułów prawie 170 sesji w ramach tegorocznego Kongresu było wyjście od pięciu głównych nurtów tematycznych. Na tapet wzięto nowy układ geopolityczny, podyktowany między innymi toczącą się w Europie wojną; przyszłość i odbudowę walczącej z agresją rosyjską Ukrainy; zieloną transformację gospodarki; transformację sektora energii oraz postępującą rewolucję technologiczną.

– Europejski Kongres Gospodarczy ma być w naszym zamierzeniu platformą rozmowy, bo biznes to rozmowa właśnie. Jeśli przez trzy dni w jednym miejscu spotyka się kilkanaście tysięcy osób, to jest to pole do bardzo konstruktywnych wniosków, projektów, inwestycji, budowania relacji. Tworząc program wydarzenia, po raz kolejny postawiliśmy na tematy, które są dzisiaj najbardziej newralgiczne – tych, o których trzeba rozmawiać, radykalnie przybyło. Tegoroczny Kongres to już pełen powrót do pełnowymiarowego formatu – to, co szczególnie dało się zauważyć, to duża mobilizacja i dobra energia, która w niestabilnej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej jest szczególnie cenna i potrzebna – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator i organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Podczas XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego wyłoniono laureatów Rankingu Zielonych Inicjatyw, pośród których znaleźli się: Województwo wielkopolskie i Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy Wolica koło Kalisza, Euros Energy i Veolia, Hydropolis, Respect Energy i Goldbeck Solar oraz Polska Sieć Handlowa Lewiatan.

Przyznane zostały również nagrody w konkursie Inwestor bez Granic. Wśród laureatów znaleźli się: Arctic Paper, Mercedes-Benz, Play P4, PepsiCo, Elemental Holding, LPP, Blik, Grupa Polmlek, oraz Tele-FONIKA Kable.

W konkursie TOP Inwestycje Komunalne doceniono rozwojowe inwestycje na ogromną skalę. Nagrodzono: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze; Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości"; Planetarium – Śląski Park Nauki w Chorzowie; Przebudowę infrastruktury na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich; Most w Milsku; ArcelorMittal Park w Sosnowcu; Niskoemisyjny transport zbiorowy w Lublinie; Zespół Oświatowy na os. Drabinianka w Rzeszowie; Instalacje fotowoltaiczne na obiektach publicznych w gminach powiatu dzierżoniowskiego; Rewitalizację Zabytkowej Kopalni „Ignacy" w Rybniku.

Ogłoszono też zwycięzców konkursu EEC Startup Challenge. Zostali nimi: Biostra, Parkcash, Zonifero, Magly oraz Diagendo.

Kongresowi towarzyszyło po raz kolejny Europejskie Forum Młodych Liderów – trzydniowy cykl debat i spotkań młodych uczestników z przedstawicielami biznesu i liderami opinii obecnymi na Kongresie, pełen wystąpień ekspertów oraz inspirujących warsztatów.

– Przez te trzy dni usłyszeliśmy wiele głosów, że Katowice i Międzynarodowe Centrum Kongresowe to bardzo dobre miejsce na tego rodzaju spotkanie. To tu są ogłaszane kluczowe inwestycje, tutaj – na mieście i regionie – ogniskuje się uwaga zarówno kilkunastu tysięcy osób obecnych podczas Kongresu na miejscu, a także tysięcy śledzących debaty online. To, co warte podkreślenia, to również kongresowy networking, który jest bardzo rozbudowany – biznesmeni, którzy się u nas spotkali, deklarowali, że mają umówione spotkania na najbliższe dwa miesiące. Jaki będzie XVI Europejski Kongres Gospodarczy? Na pewno będziemy dążyć do jeszcze większego umiędzynarodowienia Kongresu i, jak zawsze, stawiać na jakość naszej debaty – podsumowuje Wojciech Kuśpik.

XV Europejski Kongres Gospodarczy odbył się w dniach 24-26 kwietnia 2023 r., w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

EEC 2023, fot. mat. pras.

EEC 2023, fot. mat. pras.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress – EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem gości z Polski, Europy, świata, wśród których wymienić można: unijnych komisarzy, premierów i przedstawicieli rządów państw europejskich, prezesów największych firm, naukowców i praktyków, decydentów mających realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Organizatorem Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.