Za rok ruszy magazyn Selgrosu na Śląsku

Na działce w Lubinie przy ul. Jana Pawła II, w ramach modernizacji istniejącego obiektu, powstanie nowoczesna hala Selgros o powierzchni sprzedaży ok. 6000 m². To miejsce, w którym zaopatrywać się będzie gastronomia, osoby prowadzące działalność gospodarczą i klienci detaliczni.



Z kolei w Gliwicach, przy ul. Sikorskiego powstanie centrum logistyczno-magazynowe Transgourmet Foodservice. Pierwsze dostawy z nowego magazynu do klientów zaplanowane są w pierwszym kwartale 2024 roku. W początkowej fazie firma planuje zatrudnić 70 osób, ale docelowo ma zapewnić ponad 200 miejsc pracy w nowoczesnym centrum dystrybucyjnym. Budynek będzie miał powierzchnię około 19 200 m2 i będzie obsługiwał południe kraju, w tym Śląsk, a także aglomerację krakowską i wrocławską.

Spółka Transgourmet Polska, która prowadzi w Polsce sieć hal Selgros, uzyskała w 2020 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 3.437,4 mln zł i wykazała zysk brutto w wysokości 51,2 mln zł. Do Selgrosu należy 19 hal hurtowych.