Zabawki dla małych dzieci często są niebezpieczne

Już wkrótce Dzień Dziecka. Wybierając upominki z tej okazji, warto zwrócić uwagę na ich bezpieczeństwo.

- Dbamy o to, by zabawki, które trafiają do rąk naszych dzieci, były bezpieczne. Przez cały rok kontrolujemy je wraz z Inspekcją Handlową – rwiemy, palimy, zgniatamy, zrzucamy z wysokości – innymi słowy, surowo je testujemy m.in. w wyspecjalizowanym laboratorium UOKiK w Lublinie. Podczas ostatniej kontroli sprawdziliśmy, czy 110 modeli zabawek przeznaczonych dla dzieci poniżej 3 roku życia jest dobrze oznakowanych oraz czy nie ma wad konstrukcyjnych np. zbyt małych elementów, które dziecko z łatwością może połknąć. Zweryfikowaliśmy również, czy produkty są solidnie wykonane i nie wydają zbyt głośnych dźwięków, narażających nasze pociechy na uszkodzenie słuchu. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowymi efektami kontroli – mówi Tomasz Chróstny, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.