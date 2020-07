Zabawki kategorią najczęściej zgłaszaną jako produkty niebezpieczne

W 2019 r. organy 31 państw uczestniczących w systemie wczesnego ostrzegania (państwa członkowskie UE oraz Zjednoczone Królestwo, Norwegia, Islandia i Liechtenstein) wymieniły za pośrednictwem systemu 2243 ostrzeżenia dotyczące produktów niebezpiecznych, w odpowiedzi na które podjęto 4477 działań następczych. Stanowi to wzrost o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku i o 63 proc. od 2015 r.

Podjęte działania obejmują zarówno wycofanie lub zniszczenie produktu przez dystrybutorów i sprzedawców detalicznych, zanim dotrze on do konsumentów, jak i wycofanie produktów niebezpiecznych od użytkowników.

Komisja Europejska opublikowała ostatnie sprawozdanie dotyczące tzw. systemu wczesnego ostrzegania – systemu Komisji mającego na celu zapobieganie lub ograniczanie sprzedaży produktów niebezpiecznych na rynku. - Komisja współpracowała również z państwami członkowskimi, by zintensyfikować testowanie produktów. Prace te doprowadziły do oznaczenia 75 dodatkowych produktów w ramach naszego systemu wczesnego ostrzegania od końca ubiegłego roku – mówi Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders.

Według opublikowanego dziś sprawozdania najczęściej zgłaszaną kategorią produktów są zabawki (29 proc. wszystkich zgłoszeń), a następnie pojazdy silnikowe (23 proc.) oraz urządzenia i sprzęt elektryczny (8 proc.). Znaczna liczba ostrzeżeń dotyczy kosmetyków, odzieży, tkanin i wyrobów związanych z modą, a także artykułów dziecięcych i sprzętu dla dzieci.

Najczęściej zgłaszane rodzaje ryzyka związanego z produktem to urazy (27 proc.), takie jak złamania lub wstrząśnienia mózgu. Drugim najczęstszym powodem obaw są składniki chemiczne w produktach (23 proc.), a następnie ryzyko zadławienia się dzieci (13 proc.).

Chociaż nie uwzględniono tego w sprawozdaniu z 2019 r., od wybuchu pandemii koronawirusa zarejestrowano szereg nowych ostrzeżeń. Do 1 lipca wpłynęły 63 ostrzeżenia dotyczące maseczek ochronnych, 3 ostrzeżenia dotyczące kombinezonów ochronnych, 3 – płynów do dezynfekcji rąk i 3 – lamp ultrafioletowych („pałeczek odkażających”). Od 1 marca do 1 lipca podjęto 10 działań następczych w sprawie maseczek ochronnych, a jedno w sprawie płynu do dezynfekcji rąk, co doprowadziło do dalszej harmonizacji środków przeciwko tym produktom i tym samym do poprawy ochrony konsumentów w całej Europie.