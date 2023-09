Żabka: 280 płatnych staży dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

We wrześniu ruszy drugi etap tegorocznej edycji programu „Dobry Staż w Żabce”, realizowanego przez sieć wspólnie z Fundacją Samodzielni Robinsonowie. Jest on skierowany do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Do tej pory odbyło się już 280 staży, trwających od 2 tygodni do 3 miesięcy.