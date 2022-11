Żabka będzie miała sklepy typy drive

Kierowcy mogli podjechać do okienka sklepu, odebrać zamówienie i wyjechać. Sieć na razie nie chce zdradzać szczegółów inwestycji.

Żabka ze sklepem w formule drive

- Bliskość naszych klientów jest dla nas najważniejsza, dlatego od lat rozwijamy różne formaty sklepów, dostosowanych do lokalnych potrzeb. Obecnie rozwijamy mobilne Żabki, które są uruchamiane podczas różnych wydarzeń, a także sklepy sezonowe czy maszyny wendingowe. Naturalną kontynuacją tej drogi była praca nad sklepem w formule drive, gdzie podróżujący będą mogli szybko zakupić np. kawę, hot doga czy zrobić szybkie zakupy śniadaniowe. Obecnie jest jeszcze za wcześnie, aby przekazywać szczegóły na ten temat. Otwarcie sklepu nastąpi w ciągu kilku najbliższych miesięcy - mówi nam biuro prasowe sieci.

Żabka jako największa sieć sklepów convenience w Polsce stara się być o krok przed konkurentami. Obecnie to około 9 tys. punktów. Na koniec 2021 roku w ramach Grupy Żabka funkcjonowało 7954 sklepów w całej Polsce. Przychody Grupy to prawie 12,5 mld zł a zysk netto to prawie 511 mln zł.

Żabka łatwo dostosowuje się do zmian na rynku

Sklepy Żabka można znaleźć w miejscowościach o bardzo różnej wielkości. Co piąty sklep znajduje się w miejscowości poniżej 25 tys. mieszkańców. Powierzchnia typowego sklepu to 66 m 2.

- Segment convenience jest najlepiej przygotowany do podążania za tymi zmianami, ponieważ elastyczność i zdolność dostosowywania się do nowych potrzeb od lat charakteryzowały liderów tego segmentu. Przykładem jest determinacja, z jaką Żabka wdrażała rozwiązania cyfrowe w każdym aspekcie swojego funkcjonowania. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w zarządzaniu asortymentem, optymalizacji logistyki czy ekspansji, stało się kluczem do rozwoju - komentował niedawno prezes zarządu Żabki, Tomasz Suchański.