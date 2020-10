Żabka będzie sprzedawać hot dogi z parówką serową

SIeć sklepów Żabka wprowadza do sprzedaży hot dog z parówką serową – to najnowsza, bezmięsna propozycja w ofercie szybkich przekąsek w Żabka Café. Produkt dostępny jest w limitowanej serii w 146 sklepach sieci w kraju.

– Hot dog jest naszym sztandarowym produktem w ofercie Żabka Café, którego sprzedajemy w milionach sztuk. Tylko 1 września br., w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, sprzedaliśmy ponad ćwierć miliona hot dogów. W tym roku zaproponowaliśmy naszą kultową przekąskę w wersji bez mięsa, natomiast teraz, jako pierwsi na rynku, proponujemy klientom innowacyjną, bezmięsną wersję hot doga, z parówką serową. Jesteśmy bardzo ciekawi, czy ser dog również podbije podniebienia naszych klientów – mówi Jerzy Roguski, Dyrektor Handlowy w firmie Żabka Polska.

Bezmięsna przekąska serwowana jest w standardowych, znanych klientom Żabki bułkach i z dodatkiem wybranego sosu dostępnego w ofercie Żabka Café, np. ketchupu łagodnego Heinz. Proces przygotowania hot doga bez mięsa jest realizowany, tak aby parówki były oddzielone separatorem na rollerze, oznaczone stojaczkiem „bez mięsa”, a także aby były serwowane innymi szczypcami niż tymi do mięsnych parówek. Produkt dostępny będzie w asortymencie Żabka Café do 30 listopada br. w ramach limitowanej serii. Można go nabyć w 146 sklepach sieci m.in. w Warszawie, w Poznaniu, w Kołobrzegu, we Wrocławiu czy w Katowicach.