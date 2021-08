Żabka: Będziemy wprowadzać rocznie 5 nowych funkcjonalności

Żabka chcemy być sklepem pierwszego wyboru; fot. materiały prasowe

- Przyświeca nam jasny cel, chcemy na bieżąco wprowadzać usługi, które ułatwią klientom naszej sieci codzienne życie. Do 2023 roku, systematycznie, będziemy wzbogacać listę oferowanych przez nas funkcjonalności o 5 rocznie - deklaruje spółka Żabka Polska.

Żabka na swoim firmowym koncie Linkedin chwali się, że sieć doskonale wie, jak sprostać wyzwaniu ułatwiania życia.

- Klienci mają dostęp do wielu usług, dzięki którym przy okazji zakupów mogą m.in. odebrać paczkę, zapłacić rachunki czy wypłacać gotówkę. Stworzyliśmy również aplikację żappka, która dopasowuje oferty promocyjne do potrzeb klientów, a także pozwala na dokonywanie transakcji bezgotówkowych czy odbieranie i nadawanie paczki. Ponadto zdecydowaliśmy się na umożliwienie im robienia zakupów online w Warszawie i Poznaniu oraz uruchomienie w tych miastach opcji bezdotykowej dostawy do domu. Przyświeca nam jasny cel, chcemy na bieżąco wprowadzać usługi, które ułatwią klientom naszej sieci codzienne życie. Do 2023 roku, systematycznie, będziemy wzbogacać listę oferowanych przez nas funkcjonalności o 5 rocznie. Życie z Żabką stanie się łatwiejsze i wygodniejsze - podaje sieć.

Cele, które stawia przed sobą Żabka na najbliższe lata, to m.in.: zwiększenie poziomu satysfakcji klientów tak, aby Żabka była ich pierwszym wyborem; podwojenie sprzedaży zdrowych i zrównoważonych produktów marki własnej (do 2025 roku); przeciwdziałanie marnowaniu żywności poprzez zmniejszenie wagi marnowanej żywności o 1/4 do 2025 r.; obecność w TOP25 najlepszych pracodawców wg badania Instytut Gallupa; raportowanie danych niefinansowych wg najlepszych praktyk w tym zakresie; podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z Żabką; osiągnięcie neutralności klimatycznej (w ujęciu emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 do roku 2025 roku) i osiągnięcie poziomu 100% zbiórki plastiku w stosunku do ilości wprowadzonej na rynek (po 2025 roku).