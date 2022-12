Żabka, Belvedere, Dolina Dobra - 10 najlepszych reklam 2022 roku (wideo)

- Rok 2022 nie rozpieszczał nas szczególnie dobrymi kampaniami reklamowymi. Wyjście ze skutków pandemii wprost w rosyjską wojnę wywołaną w Ukrainie musiało poskutkować kryzysem gospodarczym, a w efekcie załamaniem się nastrojów konsumenckich. W takich warunkach trudno przekonywać zarządy do inwestowania w nowe kampanie. Dodatkowo Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, które zazwyczaj zgarniają dużą pulę aktywności marketingowych, w tym roku odbyły się o nietypowej dla tego turnieju porze roku, w atmosferze mniejszych lub większych skandali. Ponad przeciętną zdecydowanie wybiły się poniższe kampanie - wskazuje Wojtek Walczak.

TOP 10 kampanii reklamowych w 2022 roku

1. Samsung i Sokół, a raczej Sokół i Samsung. Po raz kolejny pokazujący, że ten mariaż ma nie tylko sens, ale ciągle potrafi mówić o produkcie bawiąc się reklamą, i reklamą bawić ludzi. A to jest coś o czym pamięta skuteczna reklama, a przeciętna ciągle zapomina. Moja ulubiona kreacja tego roku.

2. Wódka Belvedere. Produkt reklamowy na światowym poziomie, prawie trzy minuty reklamy, która jest rozrywką wysokiej próby.

3. Czy ktoś powiedział Pyszne.pl? Ciągłe budowanie świadomości marki. Kampania globalna, ale zlokalizowana bardzo przyjemnie i nienachalnie.

4. OLX i Sherlock. Kampania w stylu OLX i w styli agencji PZL. Jedni powiedzą, że to już było, inni powiedzą, że lubimy to, co znamy. Ja lubię i nawet po obejrzeniu całej serii wiem, dlaczego mam uważać na scamy na OLX.

5. Morliny. Dobre mięso i wędliny. Nowa platforma komunikacyjna marki, wyróżniająca się na tle innych, z jasnym chwytliwym przekazem - czyli to co w skutecznej reklamie najważniejsze.

6. Żabka uwalniająca czas. Wiem skąd ta zmiana - strategicznie w punkt, z lekkim niedosytem w warstwie kreatywnej. Wraz z rozwojem platformy widać, że zaczyna ona nawiązywać humorem do poprzedniej, schodząc nieco z tonu wielkiego manifestu do klientów małych wielkich sklepów.

7. Żywiec Zdrój. Może nie tyle za samą kreację, ale za prostą strategię dopasowania produktów do grup docelowych, a w efekcie kreację skupioną na konkretnych korzyściach submarek Delikatnie Musujący i Mocny Gaz.

8. Lech. Konsekwentnie, lekko, z humorem. Kolejna odsłona pokazująca, jak jednoznaczna idea strategiczna i pojemna idea kreatywna, idąc w parze mogą budować spójny wizerunek marki przez wiele sezonów.

9. Nowy i w sumie zaskakujący produkt w portfelu marki Almette. Zaskakujący, bo mający walczyć z absolutnym liderem rynku, klasycznym i uwielbianym przez konsumentów Serkiem Wiejskim z Piątnicy, no bo skąd? I stąd wejście reklamowe na bardzo wysokim poziomie. Gwiazda, muzyka, wydatki na wszelkie formaty mediowe w telewizji i digitalu, ekspozycje i promocje w sklepach. Na ile skuteczne, czas pokaże.

10. I na koniec Dolina Dobra, czyli parówki przepraszające konsumentów parówek, za to że przepraszają, że są takie dobre, że muszą przepraszać, ale tak naprawdę nie przepraszają. Lekko pokręcona kampania, ale nie sposób jej nie dostrzec pośród innych.