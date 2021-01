Żabka, Biedronka, Hebe i McDonald's w pandemii zyskały w oczach klientów

Największy wzrost pozycji w indeksie YouGov BrandGov, firmy Inquiry w porównaniu do 2019 r. odnotowano dla sieci Żabka, dobrze wypadła też Żabka Café; ponadto wśród sieci spożywczych wyraźna poprawa wystąpiła w przypadku Biedronki, a wśród drogerii – dla sieci Hebe. W gastronomii najlepiej wypadły marki oferujące jedzenie z dostawą (Telepizza, pyszne.pl) oraz McDonald’s.



Pod względem wizerunku dobrze sobie radzą najsilniejsze marki sklepów z odzieżą i obuwiem, takie jak CCC, Deichmann, Pepco, H&M czy Reserved. Duży wzrost zanotowała także inna marka z grupy LPP, Sinsay. Okres pandemii wykorzystały ponadto niektóre sieci z kategorii DIY, przede wszystkim Castorama i OBI, a także sieć RTV Euro AGD.

Na blisko ok. 120 monitorowanych marek sieci handlowych, 16 wyraźnie poprawiło wskaźniki wizerunkowe w roku 2020 w porównaniu do 2019. Wskaźnik BrandIndex obejmuje opinie dotyczące satysfakcji klientów, reputacji marki, jakości oferowanych produktów lub usług, stosunku jakości do ceny, skłonność do polecania marki oraz ogólną opinię o marce.