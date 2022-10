Żabka, Carrefour, Modivo, Shell - roboty sprawdzają się w handlu

Roboty w handlu zaczęły się pojawiać zaledwie dekadę temu. Dziś detaliści coraz częściej wskazują na konieczność wdrożenia automatyki w swoich punktach sprzedaży. Roboty używane są do takich zadań, jak utrzymanie higieny czy skanowanie półek w sklepach i magazynach. Mają świetne opinie i sprzedają się na pniu. Urządzenia pracują także dla detalistów na naszym rynku. Jakie są ich zadania?

Roboty Kerfuś w stołecznych sklepach Carrefour

Carrefour, wspólnie ze swoim partnerem strategicznym PepsiCo, rozpoczął w Polsce pilotażowy program promocyjny z użyciem samojezdnych eRobotów. Dwa urządzenia sprzedające napoje Pepsi oraz chipsy Lay’s można już spotkać w sklepach Carrefour zlokalizowanych w centrach handlowych Westfield Arkadia oraz Galeria Wileńskaw Warszawie.

eRoboty „Kerfuś” opatrzone brandingiem marek Pepsi oraz Lay’s zachęcają klientów Carrefour do zakupu produktów obu marek. Urządzenia nie służą jedynie wsparciu sprzedaży, ale mają za zadanie również zaciekawić konsumentów robiących zakupy i zachęcić ich do wejścia z nimi w interakcję. Roboty są w pełni bezpieczne – dzięki specjalnie zaprojektowanym czujnikom automatycznie zatrzymują się, gdy zbliża się człowiek i w pobliżu przeszkód. Organizatorzy liczą, że projekt przypadnie do gustu fanom nowoczesnych rozwiązań.

Robot w magazynie IKEA

W 2021 roku FM Logistic pozyskał autonomicznego robota MIR 500 (Mobile Industrial Robots), który usprawnia procesy magazynowe w Centrum Dystrybucyjnym IKEA w Jarostach koło Piotrkowa Trybunalskiego. Robot MIR 500 współpracuje z pracownikami magazynowymi przy transporcie palet i innych ładunków do wagi 500 kg, by odciążyć ich od czynności nieproduktywnych, poprawić bezpieczeństwo i zoptymalizować koszty.

Technologia Mobile Industry Robots jest znacznie tańsza w użytkowaniu niż konkurencyjny koncept wózków samojezdnych AGV - w tym konkretnym przypadku to rozwiązanie ponad dwa razy tańsze niż AGV.

Robot MIR 500 omija przeszkody, jest elastyczny w stosowaniu i nie wymaga pracochłonnych konfiguracji. Dzięki tworzonej przez robota mapie przestrzeni i wykorzystaniu sztucznej inteligencji, autonomiczne roboty mobilne bez pomocy człowieka potrafią nawigować i wybrać najdogodniejszą trasę jeszcze przed rozpoczęciem jazdy.

Robot Pepper w teamie Modivo

Robot humanoidalny Pepper zasilił szeregi załogi Modivo (eobuwie.pl). Jest szybki, rzetelny i jako asystent sprzedaży poprawia interakcję z klientem - tak oceniają go współpracownicy.

Asystent sprzedaży ma 120 cm wysokość, przyjazną fizjonomię i błysk w oku. Szybko zdobył także sympatię najmłodszych, których zaprasza do wspólnej zabawy i rozwiązywania quizów.

Pepper będzie doskonalił swoje umiejętności w zakresie obsługi klienta tak, aby interakcja z osobami odwiedzającymi salon była jeszcze bardziej zaawansowana.

Roboty obsługują klientów stacji Shell

Od grudnia ub.r. na stacji paliw Shell we Wrześni dostępne są dwa innowacyjne roboty jeżdżące. BellaBot dostarcza zamówione produkty z oferty gastronomicznej bezpośrednio do stolika. Z kolei KittyBot informuje o aktualnie trwających akcjach promocyjnych.

Oba roboty są wyposażone w czujniki 3D oraz nowe modułowe podwozia i poruszają się z 0,5-sekundową, natychmiastową reakcją na ewentualne przeszkody. Są to pierwsze tego typu urządzenia, które zostały zastosowane na stacji paliw w Europie.

BellaBot powiadamia głosowo o swoim przyjeździe, wraz z informacją o numerze stolika, a za pomocą migających światełek na tacy zachęca gości do podniesienia dania. Może dowieźć jednocześnie zamówienie dla czterech klientów, zatrzymać się pod dowolnym kątem i oddalić, gdy tylko napotka przeszkody. Wyposażony jest w multimodalne funkcje interakcji głosowych Al, świetlnych czy dotykowych.

Obszarem pracy robota KittyBot jest głównie część sklepowa. Urządzenie wita klientów i informuje ich o obecnie trwających akcjach promocyjnych oraz zachęca do skorzystania z części gastronomicznej, może do niej także pokierować.

Roboty-kelnerzy w Pizza Hut

Od maja br. goście dwóch restauracji Pizza Hut w Polsce, warszawskiego Zodiaka oraz lokalu Wrocław Rynek, mogą zostać obsłużeni przez innowacyjne roboty-kelnerów. Pizza Hut także zdecydowała się na test robotów BellaBot. Roboty z buziami kotów mają pomagać w codziennej obsłudze, wspierając pracę zespołu restauracji.

BellaBot posiada cztery podświetlane tace o łącznej ładowności 40 kg, może więc udźwignąć dwa razy więcej niż człowiek, dzięki czemu jednorazowo dostarczanych jest więcej zamówień, w szybszym tempie. Kelnerzy w ten sposób zyskują więcej czasu na obsługę gości.

Dzięki zaawansowanej technologii robot-kelner jest w stanie bezpiecznie i precyzyjnie poruszać się pomiędzy stolikami. Może przywitać gości, zaprowadzić do dowolnego stolika, a po dotarciu do celu powiadomić o tym głosowym przypomnieniem numeru stołu.

Robot Robbie przygotuje hot-dogi w Żabce

W bezobsługowych sklepach Żabka Nano hot-dogi będzie przygotowywał robot Robbie. Trwają testy projektu. Kolejny etap to instalacja maszyn w sklepach.

- Robot o imieniu Robbie to kolejne nowatorskie rozwiązanie, które pilotażowo wdrażamy w naszym bezobsługowym koncepcie Żabka Nano. Innowacyjne, pierwsze tego typu urządzenie na rynku pozwala na przygotowanie kultowych dla sieci Żabka hot-dogów w trzech prostych krokach, zgodnie z zamówieniem klienta i bez udziału pracowników obsługi - poinformowała nas Żabka.