Żabka: Dla wielu sieci technologia to tylko infrastruktura. My myślimy inaczej

- Przeszliśmy trzy etapy transformacji, zaczynając od zmiany formatu naszych sklepów w kierunku modern convenience, obejmującej kompleksowy remodeling placówek oraz kluczowe zmiany w asortymencie. Drugim etapem była transformacja cyfrowa. Dla wielu firm handlowych technologia to tylko infrasturktura. W Grupie Żabka myślimy inaczej. Technologia wspólnie z biznesem napędza rozwój naszej organizacji. Już kilka lat temu uznaliśmy digitalizację za strategiczny kierunek rozwoju. To dzięki technologii stworzyliśmy jedną z najpopularniejszych aplikacji mobilnych w Polsce, z której korzysta już ponad 8 mln użytkowników. Otworzyliśmy również ponad 40 autonomicznych sklepów Żabka Nano i jesteśmy największą siecią tego typu sklepów w Europie. Trzeci z wdrożonych etapów transformacji to skoncentrowanie się na naszej odpowiedzialności wobec społeczeństwa oraz środowiska naturalnego - mówi Tomasz Suchański, prezes Grupy Żabka w najnowszym raporcie Odpowiedzialności.

- Drugi rok pandemii nauczył nas elastycznie zarządzać naszą organizacją, efektywnie korzystać z technologii, a także uwzględniać różne scenariusze wobec realizowanych projektów. Ważnym krokiem na drodze naszego rozwoju było powołanie Grupy Żabka, która stworzyła unikatowy ekosystem rozwiązań convenience, ułatwiający klientom codzienne życie. Wiązało się to także z przyjęciem nowego modelu działania, opartego na trzech elementach: transformacji formatu modern convenience, rozwoju technologicznym oraz integracji odpowiedzialności. Największą jednostką organizacyjną w ramach Grupy jest Żabka Polska, obejmująca ponad 8300 sklepów prowadzonych przez ponad 7000 franczyzobiorców - dodaje prezes.

Grupa Żabka w liczbach

Ponad 8300 sklepów

Blisko 12,4 mld zł przychodu ze sprzedaży

5,3 mld zł wartości dodanej w polskiej gospodarce

Ponad 7 tys. franczyzobiorców

Dzięki rozwiązaniom „wygodnie po drodze” Żabka to ponad 8300 elementów tkanki miejskiej, będących sklepem, punktem gastronomicznym (Żabka Café) oraz placówką pocztową (Wygodne Usługi) w jednym.

Średni czas zakupów w Żabce to 106 sekund, a większość sklepów jest otwartych 7 dni w tygodniu, zazwyczaj od 6:00 do 23:00. Sieć fizycznych sklepów prowadzonych przez franczyzobiorców uzupełniana jest o bezobsługowe sklepy autonomiczne Żabka Nano. W strukturach Grupy obecne

są także Żabka Jush!, oferująca dostawę zamówionych przez aplikację produktów w 15 minut oraz Delio – internetowe delikatesy z dostawą nawet w godzinę. Żabka Jush! ma w swojej ofercie wyselekcjonowany asortyment ukierunkowany na zakupy potrzebne „na już”, a oferta Delio to szerszy katalog produktów, obejmujący m.in. świeże warzywa i owoce od lokalnych dostawców. Oba koncepty rozwijane są przez spółkę Lite, założoną w formule start-upu.