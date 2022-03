Żabka Future: Dane pozwalają nam nie tracić kontaktu z rzeczywistością

Żabka dwa lata temu zdecydowała się na migrację systemu zarządzania danymi na platformę Snowflake. To wdrożenie przyniosło Żabce 10-procentową poprawę wskaźnika EBITDA. Snowflake, nazywany najbardziej polskim start-upem w Dolinie Krzemowej, którego współzałożycielem jest Marcin Żukowski a wiceprezesem Grzegorz Czajkowski, otworzył w tym czasie w Polsce centrum technologiczne.

- Zawsze mieliśmy w Żabce dużo danych. Mamy bowiem 3 mln transakcji dziennie, z naszej aplikacji korzysta 9 mln osób. Jednak przez lata podejmowaliśmy niesatysfakcjonujące próby wykorzystania tych danych w sposób efektywny, szybki i dający wymierny wpływ na biznes. Na przełomie 2016/2017 roku zdecydowaliśmy się wybrać w podróż, która miała nas zainspirować w kwestii możliwości wykorzystania danych w codziennych funkcjonowaniu biznesu. Odwiedziliśmy ciekawe firmy technologiczne w Kalifornii, Azji i Izraelu, Po powrocie wytypowaliśmy główne obszary, w których zastosowanie danych mogłoby przynieść najlepsze efekty. Uznaliśmy, że potrzebujemy łatwego pola doświadczalnego. Wybór padł na zróżnicowanie oferty produktowej w zależności od lokalizacji sklepu. Bardzo szybko odnotowaliśmy znacznie lepsze wyniki sprzedaży. To przekonało nas do kolejnych wdrożeń - wskazuje Tomasz Blicharski.

Żabka wykorzystała platformę Snowflake m.in. do pomocy w podejmowaniu decyzji o trafności wyboru lokalizacji na uruchomienie kolejnej Żabki, często w bliskiej odległości od poprzedniej. Okazało się, że trafność takiej decyzji sięga 85 proc. i jest znacznie wyższa niż intuicyjne decyzje, na których trzeba było opierać się wcześniej.

Dodatkowo platforma, która jest rozwiązaniem w chmurze pozwala na wymianę danych z dostawcami produktów na półki Żabki. Dla wielu producentów jest to jedyne narzędzie, dające rzeczywisty podgląd zachowań ich konsumentów przy półce. - W czasach galopujących zmian konsumenckich taki podgląd jest niezwykle istotny. Za przykład niech posłużą nasze hot-dogi. Co do zasady jest to hit naszej sprzedaży. Jednak w pierwszych tygodniach pandemii, z powodu zamarcia ruchu na ulicach ich sprzedaż spadła o 80-90 proc. Dzięki promocjom celowanym do użytkowników aplikacji w określonych oknach czasowych ich sprzedaż wróciła na swoje tory, pomimo, że ruch na ulicach w tamtym okresie nie wrócił do normy - wskazuje Tomasz Blicharski.

Snowflake ma 7 tys. klientów, ale jak wskazał Christian Wencel, dyrektor firmy na Europę Wschodnią Żabka jest w gronie 10 firm, które są inspiracją dla pozostałych jak wykorzystać dane do prowadzenia biznesu w modelu "data driven".

- Dane pozwalają nam nie tracić kontaktu z rzeczywistością - skomentował biznesowy komplement Tomasz Blicharski.