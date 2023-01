Żabka gra z WOŚP: przekaż żappsy i weź udział w spocie reklamowym

Użytkownicy aplikacji Żappka mogą przekazać cegiełki o różnych wartościach: 100 żappsów odpowiada wartości 1 zł, przy pomocy 400 żappsów przekazują na rzecz WOŚP 5 zł, za 800 punktów lojalnościowych na cel Fundacji przekazane zostanie 10 zł, aż wreszcie 1000 i 1200 żappsów to odpowiednio równowartość 12 i 15 zł. Suma wartości wszystkich przekazanych przez klientów sieci cegiełek wesprze cel 31. Finału WOŚP.

Klienci Żabki mogą przekazywać swoje żappsy do dnia 31. Finału WOŚP. Każda osoba może przekazać maksymalnie 3 cegiełki każdego z nominałów.

Żabka w WOŚP – żappsy, licytacja, e-Skarbonka i zbiórki

Wspierając 31. Finał WOŚP Żabka, oprócz możliwości przekazywania żappsów, zaproponowała też niecodzienną licytację. Fani sieci mogą wylicytować na platformie Allegro udział w spocie reklamowym oraz spędzić na planie zdjęciowym pełen atrakcji dzień z zespołem marketingu firmy. Licytacja potrwa do 5 lutego br. i jest dostępna na stronie: https://allegro.pl/oferta/zabka-udzial-w-spocie-reklamowym-13143954544. Jak co roku z WOŚP grają także jej franczyzobiorcy, umożliwiając zbiórkę datków do puszek w ponad 9000 sklepach w całej Polsce. Firma zachęca również do przekazywania datków za pomocą e-Skarbonki dostępnej na stronie https://eskarbonka.wosp.org.pl/1nvmne

Tegoroczny 31. Finał WOŚP odbędzie się 29 stycznia br. pod hasłem „Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych”. Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń – umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

Żappsy jako cegiełki charytatywne wspierające WOŚP

To nie pierwszy raz, gdy Żabka angażuje użytkowników Żappki w działania charytatywne. Oprócz kolejnego wsparcia zbiórki WOŚP, w 2022 roku użytkownicy aplikacji mobilnej sieci mieli możliwość wesprzeć organizacje charytatywne prowadzące działania humanitarne w Ukrainie.

Z kolei w kwietniu 2020 roku sieć zaangażowała klientów w akcję wspierania w walce z pandemią 16 regionalnych szpitali zakaźnych. W akcję włączyło się ponad 248 tys. użytkowników aplikacji.

Przekazane przez nich miliony żappsów, po przeliczeniu na złotówki i podwojeniu przez firmę Żabka Polska, pozwoliły na zebranie 3 mln zł, a przekazane placówkom medycznym środki zostały przez nie rozdysponowane na zakup sprzętu medycznego do leczenia pacjentów z COVID-19.