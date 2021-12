Żabka i Paysafe zaoferują dostęp do płatności gotówkowych online

Jest to alternatywna metoda płatności dedykowana klientom, którzy chcą używać gotówki do łatwego i bezpiecznego zasilania wirtualnego portfela, wpłat na konto bankowe lub do płacenia za produkty i usługi online. Umożliwia też dokonywanie transakcji w sieci osobom nieposiadającym karty debetowej lub kredytowej oraz takim, które nie chcą ich używać do operacji online ze względów bezpieczeństwa. Sieć sklepów korzysta już z technologii prepaid eCash firmy Paysafe – paysafecard.

Paysafecash jest łatwy w użyciu i bezpłatny:

1. Klient wybiera Paysafecash jako metodę płatności w aplikacji bankowej, portfelu cyfrowym lub u dostawcy usług online i otrzymuje kod kreskowy Paysafecash na dokładną kwotę.

2. Kod kreskowy może być wydrukowany, udostępniony przez e-mail lub SMS, albo zapisany w mobilnym portfelu na smartfonie.

3. Sprzedawca zeskanuje kod kreskowy, a następnie kupujący dokona płatności.

4. Dostawca usług online przetwarza transakcję bezpośrednio po dokonaniu płatności. Paysafecash nie wymaga danych konta bankowego klienta ani jego karty kredytowej.

Paysafecash to obecnie największa sieć płatności gotówkowych online na całym świecie, która została uruchomiona po raz pierwszy w czerwcu 2018 roku. Program dostępny jest w prawie 30 krajach i w ponad 200 000 punktach płatniczych. W Polsce Paysafecash został zintegrowany tak, aby ułatwić wpłaty gotówkowe w popularnych challenger bankach – Monese i bunq. System umożliwia również płatności gotówkowe online przy spłacie kredytu czy kupnie ubezpieczenia, dzięki współpracy z polską firmą fintechową Provema. Od niedawna przez Paysafecash można też doładować gotówką wirtualny portfel ZEN.com.