Żabka jedną z największych sieci bankomatów w kraju

- Opcje wpłat i wypłat gotówkowych są dostępne we wszystkich, ponad 8400 sklepach sieci Żabka w całej Polsce. Usługa wygodnych wpłat na kartę dostępna jest dla posiadaczy kart Mastercard i Visa. Warto podkreślić, że Żabka nie pobiera prowizji, a ewentualne opłaty pobierane przez bank są wskazane w tabeli opłat i prowizji dla danej karty płatniczej. Wpłata na konto trwa maksymalnie 30 minut - informuje nas biuro prasowe sieci.

Cash back w Żabce w 2008 r.

Przypomnijmy, we wrześniu 2008 r. Żabka Polska SA zakończyła proces wdrażania usługi Cash back we wszystkich sklepach sieci. Podano, że wszyscy posiadacze kart debetowych VISA i MasterCard mogą - bez dodatkowych prowizji - podejmować kwoty gotówki do 200 zł z kasy sklepu przy okazji dokonywania zakupów.

Oferta usług dodatkowych była dostępnych w tak zwanym „Zielonym Okienku”. W ten sposób Żabka wyszła naprzeciw potrzebom klientów zwłaszcza w tych rejonach, w których nie ma zbyt wielu bankomatów.

271,1 tys. sklepów z usługą cash back

Usługa cash back w placówkach handlowych jest odstępna na polskim rynku od 2006 r. Według danych NBP, użytkownicy kart mogą wypłacić dowolną kwotę w gotówce (dla kart Mastercard obowiązuje górny limit 500 zł, a dla kart VISA obowiązuje górny limit 300 zł) w ramach usługi cash back, niezależnie od wysokości transakcji bezgotówkowej dokonanej kartą.

Na koniec IV kwartału 2021 r. wypłatę sklepową (cash back) oferowało swoim klientom około 271,1 tys. placówek handlowych (sklepy i supermarkety, stacje benzynowe, hotele, salony prasowe i inne punkty handlowo-usługowe). Oznacza to, że w okresie IV kwartału 2021 r. liczba takich placówek zwiększyła się o 7,1 tys. punktów, co stanowi wzrost o 2,7%.

W IV kwartale 2021 r. przeprowadzono 5,4 mln wypłat sklepowych (cash back). Odnotowano więc 171 tys. transakcji mniej niż w poprzednim kwartale, co oznacza spadek o 3%.

22 tys. bankomatów w Polsce

Dodajmy, że na koniec grudnia 2021 r. w Polsce było 21.396 bankomatów. W porównaniu do poprzedniego kwartału liczba bankomatów (tj. urządzeń umożliwiających jedynie wypłatę gotówki oraz recyclerów - urządzeń umożliwiających zarówno wypłatę, jak i wpłatę gotówki zlokalizowanych na

terytorium RP) zwiększyła się o 40 urządzeń, co stanowi wzrost o 0,2%.