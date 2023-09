Żabka jest już wszędzie. Nawet w świecie wirtualnym

– W Żabce cały czas poszukujemy nowych możliwości komunikacji z klientami i ich aktywizacji. Wykorzystujemy do tego najnowsze technologie oraz światowe trendy, m.in. inwestujemy w gaming. Przykładem naszych działań w tym obszarze jest trwający obecnie test gry Żabu oraz nasza najnowsza realizacja, czyli gra „Żabka Run: Porcja DobreGO!” na platformie Roblox. W stworzonym przez nas wirtualnym świecie gracze znajdą futurystyczną wersję sklepu Żabka oraz znane z naszego programu „Porcja DobreGO!” smaczne i pożywne produkty oznaczone notami A oraz B w skali Nutri-Score. Poprzez grywalizację chcemy budować świadomość zdrowego i zbilansowanego odżywiania wśród młodszych konsumentów, którzy swój wolny czas spędzają poszukując rozrywki w internecie – mówi Sebastian Szaraniec, Marketing Communication & Innovation Director w Żabka Polska.

Wirtualny świat Żabki na Robloxie

Użytkownicy gry „Żabka Run: Porcja DobreGO!” wchodzą do futurystycznego świata, którego centralnym miejscem jest wieżowiec Żabka HQ, stworzony z pomocą sztucznej inteligencji (AI). W siedzibie firmy znajduje się sklep Żabka rodem z przyszłości ze specjalną maszyną, dzięki której można dowiedzieć się, jak świadomie wykorzystać system Nutri-Score w codziennych zakupach. Ponadto, na sklepowych półkach użytkownicy znajdą wirtualne odpowiedniki produktów dostępnych w Żabce, oznaczone notami A oraz B w skali Nutri-Score.

Główną osią zabawy w pierwszym sezonie jest niekończąca się rozgrywka – gracze przenoszą się do tunelu, w którym poruszają się plecakiem odrzutowym, a ich zadaniem jest unikanie przeszkód i zdobywanie przedmiotów, które ułatwią im rozgrywkę. Im dalej gracz poprowadzi swoją postać, tym więcej punktów otrzyma. W przypadku uderzenia w przeszkodę gracz ma szansę powrotu do gry – aby było to możliwe, musi poprawnie odpowiedzieć na jedno pytanie dotyczące zbilansowanej diety. Zdobyte w grze punkty można wymieniać na ubrania dla wirtualnych awatarów.

Koncepcja gry została stworzona przez sieć Żabka we współpracy z agencją Game Changer, która odpowiada również za produkcję gry. Za dobór influencerów do kampanii gry odpowiada agencja BeLoud.

Gra dostępna pod adresem: https://www.roblox.com/games/14348914311/abka-Run-Porcja-DobreGO