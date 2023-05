Żabka Jush dostarczy hot-dogi pod same drzwi

W samym 2022 roku sieć Żabka sprzedała prawie 74 mln hot-dogów. Tym samym ten sztandarowy produkt sprzedaje się w stacjonarnych sklepach co 2 sekundy. W nadchodzących miesiącach wynik ten może zostać pobity, a wszystko dzięki rozszerzeniu kanałów dystrybucji tej ciepłej przekąski o aplikację Żabka Jush. Ofertę dań na ciepło uzupełnia panini, które również zadebiutowało w asortymencie aplikacji. To pierwszy raz w Polsce, kiedy usługa q-commerce – oparta na ekspresowych zakupach online – wprowadza do swojej oferty ciepłe posiłki.

Przekąska serwowana jest w standardowej, znanej klientom Żabki bułce i z dodatkiem wybranego sosu. Użytkownicy Żabki Jush będą mogli zamówić hot-doga z parówką w rozmiarze MAX, który będzie dostarczany z jednym z trzech sosów do wyboru: ketchup, tysiąca wysp i czosnkowy. Z kolei panini będzie dostępne w trzech wariantach: z kurczakiem, z serem cheddar oraz z szynką, serem i papryczkami jalapeno. Proces przygotowania hot-doga i panini odbywa się w tym samym miejscu, gdzie kompletowane są zamówienia. Przed transportem przekąski są odpowiednio zabezpieczane przeciwko wychłodzeniu i uszkodzeniom, dzięki czemu dojadą do klientów ciepłe i w takiej samej formie jakby były robione na miejscu w sklepie Żabka.

Hot-dog z Żabki Jush również w plenerze

Żabka Jush uruchomiła drugą edycję letnich dowozów w plener. Przy okazji rozszerzając funkcjonalność o kolejne miasta – Kraków, Gdańsk, Sopot, Poznań, Katowice i Piaseczno. Zakupy można zamówić do najpopularniejszych miejsc wypoczynkowych danych miast, takich jak parki i plaże. Do tej pory usługa była dostępna wyłącznie w Warszawie.

Tym samym mieszkańcy Krakowa zamówią hot-doga oraz panini również z dowozem w plener. Będzie to niewątpliwie ciekawe urozmaicenie każdego pikniku i wypadu ze znajomymi. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji, żeby cieszyć się posiłkiem na ciepło, a zaoszczędzony czas można przeznaczyć na odpoczynek w łonie natury. Żabka Jush w ramach aktywacji połączonej z krakowskimi juwenaliami planuje przeprowadzić także działania skierowane do studentów.