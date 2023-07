Żabka Jush zagra na festiwalu muzycznym Undersound

Każdy festiwalowicz, który wybierze się na Undersound będzie mógł odwiedzić strefę chillout Żabki Jush, gdzie będzie można odpocząć od trudów festiwalowej zabawy. Na uczestników imprezy czekać będą między innymi leżaki oraz płynne przekąski Foodini, a także roślinne batony Plant Hunter. Dzięki temu każdy z uczestników będzie mógł się zregenerować przed kolejnymi koncertami.

Żabka Jush wspiera studentów

- To już drugi raz, kiedy angażujemy się w bycie partnerem festiwalu muzycznego. W tym roku zdecydowaliśmy się wesprzeć projekt absolwentów oraz studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. To dla nas niezwykle ważne działania, ponieważ w DNA Żabki Jush wpisane jest wspieranie inicjatyw, które są bliskie naszym klientom. W przypadku Undersound przekonało nas to, że jest to idea młodych ludzi pełnych zapału do tworzenia miejsca dla każdego fana muzyki. Charakter charytatywny imprezy tylko umocnił nas w przekonaniu, że chcemy zaangażować się w ten projekt – mówi Kamil Bąkowski, Marketing & eCommerce Director w Lite e-Commerce.

Twórcami festiwalu są studenci oraz absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.