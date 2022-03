Żabka już rekrutuje Ukraińców. Lidl z ogłoszeniami po ukraińsku

Żabka oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia obywatelom Ukrainy

W tym celu sieć uruchomiła platformę praca.zabka.pl, która zawiera oferty pracy w firmie oraz we współpracujących z Żabką spółkach. Pracę oferują także franczyzobiorcy prowadzący ponad 8000 sklepów w całej Polsce. Ideą serwisu jest łączenie pracodawców z pracownikami, dlatego docelowo osoby zainteresowane podjęciem pracy będą mogły na niej zamieszczać swoje CV. Mechanizm pozwoli zaoszczędzić czas oraz dotrzeć bezpośrednio z ofertą do potencjalnego kandydata.

Uchodźcy z Ukrainy mogą podjąć pracę zarówno w centrach logistycznych sieci Żabka, do których poszukiwani są m.in. kierowcy, operatorzy wózków widłowych czy pracownicy kompletacji, oraz w siedzibie organizacji. Firma zamierza systematycznie dodawać kolejne ogłoszenia. Na platformie sukcesywnie będą się też pojawiały oferty pracy w sklepach Żabka, zamieszczane przez współpracujących z siecią franczyzobiorców. Docelowo osoby, które nie znajdą odpowiedniego dla siebie stanowiska, będą mogły wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający standardowe informacje dotyczące doświadczenia czy umiejętności. Wówczas pracownicy call centre przeprowadzą rozmowę z kandydatami i postarają się dopasować odpowiednią do ich kwalifikacji oraz miejsca pobytu ofertę. W najbliższym czasie organizacja będzie również poszukiwała pracowników do należących do niej spółek Maczfit (pracownicy produkcyjni, transport) oraz Lite e-Commerce (kompletacja, transport).

Lidl też rekrutuje

Zespół Lidl Polska liczy aktualnie 25 tys. osób. Sieć chce zwiększać zatrudnienie, przeznaczając na utworzenie 1500 nowych miejsc pracy blisko 100 mln zł. Sieć szuka pracowników w sklepach, magazynach oraz centrali Lidla. Narodowość nie ma znaczenia. Liczą się wyłącznie kompetencje. W procesie rekrutacji kandydatów z Ukrainy Lidl wykorzysta także social media. Firma zapewnia możliwość nauki języka polskiego i pomoc w załatwieniu wszystkich formalności. Uruchomiono też infolinię pomocową dla pracowników z Ukrainy prowadzoną w ich językach narodowych. Osobom, które wyjechały do Ukrainy celem ewakuacji swoich rodzin, zagwarantowano możliwość powrotu do pracy.

Ogłoszenia w języku ukraińskim będą dotyczyć przede wszystkim stanowisk – pracownik sklepu oraz pracownik magazynu, ale również stanowisk specjalistycznych w centrali firmy. Pracownicy sklepów zarabiają od 3750 zł brutto do 4600 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy pracodawca gwarantuje płace od 3850 zł brutto do 4800 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4100 zł brutto do 5050 zł brutto.

Natomiast w przypadku pensji załogi magazynów, wynosi ona od 4350 zł brutto do 4750 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie do poziomu – 4550 zł brutto do 5000 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5100 zł brutto do 5500 zł brutto.