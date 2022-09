Żabka korzysta z systemu GS1 Data Bar. Przeterminowany towar zatrzymywany przy próbie sprzedaży

W najnowszym raporcie GS1, czytamy, że taki standard został wprowadzonym m.in. w sieci Żabka.

Żabka to sieć convenience, obecna na polskim rynku od 1998 roku. W kraju

funkcjonuje ponad 8 tys. placówek Żabki, które obsługują około 15,5 miliona klientów rocznie.

- Innowacyjny kod kreskowy GS1 DataBar poprawia zarządzanie asortymentem, ponieważ sprzedawca widzi zbliżający się termin ważności towaru i może go przecenić, by zapobiec jego zmarnowaniu. W razie gdy

termin ważności upłynie, towar jest zatrzymywany przy próbie sprzedaży, a sprzedawca musi go wycofać. Sieć Żabka może rekomendować optymalną ilość towaru w centrach logistycznych oraz wolumen zamówień do sklepów na podstawie dotychczasowej sprzedaży - wyjaśnia GS1.

Po co nam kody kreskowe?

GS1 to globalna organizacja zajmująca się wdrażaniem globalnych standardów identyfikacyjnych w łańcuchach dostaw.

Za pomocą standardów GS1 można identyfikować dane, gromadzić i wymieniać się nimi z partnerami biznesowymi – i nie tylko. Oznaczenia te (ciąg cyfr) zapisujemy w formie graficznej (kody kreskowe), aby można je było odczytać maszynowo.

Jak odczytać kod kreskowy?

Prawidłowa interpretacja znaczenia 13 cyfr znajdujących się pod kodem kreskowym (EAN-13) jest następująca:

•Pierwsze 3 cyfry to prefiks organizacji krajowej GS1, czyli kraju w którym dana firma zarejestrowała się i uzyskała prawo znakowania produktów "kodami kreskowymi". Prefiks nie zawsze wskazuje na kraj pochodzenia produktu np. 590 Polski nie oznacza, że produkty tak okodowane są "Made in Poland".

•Następne cyfry (od czterech do ośmiu) to numer identyfikacyjny firmy, który razem z prefiksem GS1 tworzy „Prefiks firmy GS1".

•Kolejne cyfry (od jednego do pięciu) oznaczają numer konkretnego produktu np. jogurt malinowy 250g.

•Ostatnia cyfra to „cyfra kontrolna", która sprawdza poprawność całego numer.