Żabka ma 7300 sklepów i ambitne plany

- Współpracuje z nami już ponad 6000 osób, które prowadzą swój biznes Żabki w 950 miejscowościach w całej Polsce. Cały czas kontynuujemy też rozwój naszej oferty franczyzowej. Ostatnio zdecydowaliśmy się na waloryzację kwoty gwarantowanego przychodu, a także dodaliśmy do oferty dodatkowe wsparcie finansowe, aby stanowiła ona atrakcyjny impuls do budowania własnego biznesu. Dzięki temu od 1 lipca br. wszyscy nasi nowi franczyzobiorcy zyskują 17 tys. zł przychodu gwarantowanego miesięcznie przez pierwsze dwanaście miesięcy oraz możliwość uzyskania do 12 tys. zł dodatkowego wsparcia finansowego na rozwój biznesu - podkreśla Adam Manikowski.

- W pierwszym kwartale 2021 r. wprowadziliśmy do oferty blisko 450 nowych produktów. Nieustannie rozbudowujemy kategorię dań gotowych, których sprzedaż rośnie dwucyfrowo – zapewne dlatego, że stanowią alternatywę dla oferty gastronomicznej - tłumaczy.

- Wprowadzamy do sklepów coraz więcej produktów roślinnych, a poprzez różnego rodzaju inicjatywy zachęcamy naszych klientów i franczyzobiorców do włączania się w proces budowania obiegu zamkniętego, promując ideę „zero waste” - zaznacza Adam Manikowski.

- Mamy także ambitne plany w coraz bardziej zyskującym na znaczeniu obszarze rynku, jakim jest e-commerce - mówi.

- Udało nam się już zaimplementować usługę delivery we wszystkich sklepach, m.in. dzięki współpracy z Uber Eats. W tym roku w struktury Grupy Żabka włączone zostały dwie firmy specjalizujące się w cateringu dietetycznym – Maczfit i Diety.pl – które też mają własne platformy e-commerce. Obie transakcje zwiększają potencjał Żabki, umożliwiając poszerzanie oferty produktów i usług, które mają ułatwiać życie klientom, zwłaszcza poprzez realizację potrzeb związanych z oszczędnością czasu i dbaniem o zdrowie - podsumowuje Adam Manikowski.

