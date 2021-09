Żabka na EEC: Obecnie convenience oznacza, że klient jest w centrum uwagi

Przypomniał, że aplikacja Żabki ma 6 mln użytkowników. - Dzięki temu wiemy o klientach bardzo dużo i jesteśmy w stanie im zaproponować rozwiązania indywidualne. Np. proponujemy piwo w momencie, kiedy klient ogląda mecz. Możemy komunikować się bezpośrednio z klientem, to nie jest możliwe nawet przez Facebooka – mówił Tomasz Suchański.

- Przez wiele lat mówiliśmy o wygodzie i staraliśmy się być coraz bliżej klientów. Dalej to robimy, w tym roku otworzymy 1100 sklepów, w zeszłym roku otworzyliśmy 1000. Jednak słowo wygoda zupełnie zmieniło swoje znaczenie – mówił dodał.

Jak tłumaczył, to właśnie informacje o konsumentach są podstawowym zapleczem, bez którego działalność w e-commerce nie odniesie sukcesu.

- Wiele firm wchodziło w e-commerce na fali popularności tego kanału sprzedaży, ale bez zaplecza informacyjnego to nie było dobre rozwiązanie. Do dzisiaj mówi się, że e-commerce nie jest rentowny. To nieprawda, e-commerce jest rentowny, tylko trzeba zacząć od tego by wiedzieć o swoich klientach wszystko - mówił. - Kiedy wchodziliśmy w transformację cyfrową powiedzieliśmy sobie: tu nie chodzi o sprzedaż, ale o klienta, o punkt kontaktu z nim. Tym punktem kontaktu nie jest już ekran telewizora, ale ekran telefonu – dodał.

Wykorzystując informacje o klientach Żabka tworzy ekosystem, w którym poszczególne elementy ze sobą współpracują. - Stąd połączenie z Dietly, z Maczfitem – tłumaczył.

Zdradził, ze w 2016 roku, kiedy sieć Żabka postanowiła zmienić kierunek rozwoju, zarząd spółki postawił na zaspokojenie potrzeby wygodnego i szybkiego kateringu.

- Postanowiliśmy, że chcemy odpowiedzieć na potrzebę „jestem głodny, spragniony”. To znaczyło, że musimy być wszędzie. Stąd zaczęła się ekspansja, chcieliśmy mieć jak najwięcej sklepów. Weszliśmy w platformę komunikacyjną, stawiamy sklepy kontenerowe np. nad morzem, sklepy nano. Jesteśmy tam, gdzie jest klient – opowiadał.

Tomasz Suchański poruszył także temat odpowiedzialności klimatycznej.

- Duże sieci jak nasza muszą wskazywać drogę ku ekologii, bo jak nie my to kto. To my mamy 400 dostawców, na których mamy wpływ i 2 mln klientów codziennie, na których też mamy wpływ – tłumaczył prezes Żabki.

- To my wprowadzamy na rynek marki, które są w opakowaniach plastikowych i to naszą odpowiedzialnością jest by zebrać ten plastik. W tym roku zebraliśmy cały plastik, który wprowadziliśmy na rynek w ramach naszych marek własnych – powiedział.

Przypomniał, że Żabka wprowadziła na rynek markę Plant Hunter, w 100 proc. roślinną, która wpisuje się nie tyle w trend wegański, ale roślinny, jest dla ludzi którym zależy by nie jeść mięsa ze względu na środowisko.

- Nie chodzi o to by mieć mniejsze zyski. Naszą odpowiedzialnością jest to, by połączyć ekologię z ekonomiką. Naszym zadaniem jest, by oprócz pokazywania wyników, pokazywać jaki jest nasz wpływ na środowisko. Jeśli my to pokażemy, być może inne firmy zrobią za nami – powiedział Tomasz Suchański.