Żabka na EEC: Technologia pozwala nam wyprzedzać rynkowe standardy

Przykładem ułatwień w zrządzaniu placówką jest m.in. aplikacja Cyberstore, która z poziomu ekranu telefonu pozwala zarządzać gospodarką magazynową, składać zamówienia, komunikować się z centralą, zarządzać zapasami.

Technologia wspiera rozwój Żabki

- Innym pomocnym narzędziem jest kolektor danych, który został mocno rozbudowany i pozwala składać zamówienia i zarządzać wszystkimi aspektami produktowymi w sklepie. Franczyzobiorca dostaje też od nas system, który nazywamy Asystentem Żabki - mówi on kiedy, w jakim zakresie i jakie zadanie należy wykonać. Dużo zainwestowaliśmy również w kasy samoobsługowe - mamy ich ponad 8 tys. Dzięki technologii możemy operować z sukcesem w każdej lokalizacji - mamy 2,5 tys. różnych planogramów, którymi zarządza silnik sztucznej inteligencji. Bez takich inwestycji nie bylibyśmy w stanie tak dobrze dopasowywać się do potrzeb nowoczesnego klienta. Rozwijamy też nowe koncepty, jak np. bezobsługowy format Żabka Nano. Technologia pozwala nam wyprzedzać ruchy i standardy na rynku- mówił Adam Manikowski.

- Jako Żabka zaczęliśmy transformację cyfrową w 2016 roku i podeszliśmy do tego, jak do całościowej zmiany firmy. Dziś 15 proc. zatrudnionych pracuje tylko nad rozwojem nowych technologii. To pomaga nam upewnić się, że transformacja cyfrowa jest spójna z naszymi założeniami strategicznymi - dodał.