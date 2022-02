Żabka naciska na franczyzobiorców, aby otwierali w niedziele?

Jak udało się ustalić redakcji Bankier.pl, franczyzobiorcy współpracujący z Żabką nie mają pełnej dowolności, jeśli chodzi o pracę w niedziele. Sieć wykorzystuje kilka narzędzi, aby przekonać przedsiębiorców do samodzielnego stanięcia za ladą. Jednym z nich jest premia, której wypłacenie uzależnione jest od tego, czy placówka była otwarta w ostatnim dniu tygodnia.

– Za każdą niedzielę mamy wypłacane 500 złotych, a do tego otrzymujemy 13 procent obrotu, z wyłączeniem paragonów za sprzedaż alkoholu i papierosów. Sklep jednak musi być czynny minimum przez 9 godzin. Jeżeli otworzymy go we wszystkie niedziele i święta, wówczas wypłacane jest dodatkowe 800 złotych – wyjaśnia w rozmowie z Bankier.pl pani Natalia (imię zmienione), jedna z franczyzobiorców sieci Żabka.

Czekamy na komentarz sieci w tej sprawie.