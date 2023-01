Żabka Nano w Nowym Jorku. Dostała zaproszenie od Microsoft

Na zaproszenie firmy Microsoft Grupa Żabka bierze udział w konferencji NRF2023 Retail’s Big Show – imprezie wystawienniczej dla firm z branży handlu detalicznego.

Na konferencjo zaprezentowano koncept sklepów autonomicznych Żabka Nano.

- W Nowym Jorku, w strefie stworzonej wspólnie z Microsoft i AiFi Inc., z dumą prezentujemy Żabkę Nano – koncept sklepu autonomicznego, który od ponad półtora roku rozwijamy w ramach Żabka Future. Nano to unikalne w skali świata przedsięwzięcie, które jest połączeniem sklepu fizycznego z cyfrowym. Innowacyjny koncept, pozwala na szybkie zakupy bez kasjerów, kolejek i gotówki, jest precyzyjnie dostosowany do charakteru lokalizacji oraz profilu klientów - podaje Żabka.

Żabka Nano w USA

Sieć otworzyła już ponad 50 takich punktów, co czyni z niej największą sieć sklepów autonomicznych w Europie. Każdy z nich wykorzystuje technologię opracowaną w ścisłej współpracy z amerykańską firmą technologiczną AiFi Inc.

Konferencja National Retail Federation odbywa się w Nowym Jorku w dniach 14–17 stycznia. Bierze w niej udział ponad 800 wystawców, a ponad 350 prelegentów z całego świata prowadzi rozmowy w ramach 175 sesji. W tym gronie ekspertów znalazł się również Tomasz Blicharski, który 15 stycznia opowiedział m.in. o koncepcie Żabka Nano w trakcie sesji BIG !deas „Resilient retail. Achieve more with Microsoft Cloud for Retail”.

Żabka Nano pokazuje się w Nowym Jorku

Żabka bierze udział w konferencji NRF2023 Retail’s Big Show fot. Żabka

