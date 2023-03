Żabka nie czeka na ustawę kaucyjną. Recyklomaty pojawiły się w sklepach w Bydgoszczy

Ponad 45 miliardów rocznie - tyle opakowań nadających się do recyklingu trafia do recyklomatów TOMRA Collection zlokalizowanych w 60 krajach na całym świecie.

Do tej liczby dołączą kolejne puszki i butelki z butelkomatów w sklepach Żabka. Sieć rozpoczęła w Bydgoszczy pilotaż, który ma zachęcać konsumentów do lepszego gospodarowania odpadami.

Recyklomaty TOMRA w sklepach Żabka

Recyklomaty TOMRA Collection stanęły właśnie w bydgoskich sklepach Żabka. Sieć poszerza w ten sposób portfolio swoich sklepów, w których konsumenci mogą zwracać zużyte opakowania nadające się do recyklingu. To kolejny krok Żabki w stronę zmiany nawyków i budowania gospodarki o obiegu zamkniętym.

– Żabka posiada rozbudowaną sieć sklepów, które znajdują się blisko miejsc zamieszkania. A to z kolei sprawia, że każdemu z nas będzie po drodze z oddaniem pustych opakowań. Przy okazji zakupów, możemy zrobić coś pożytecznego, dokładając swoją cegiełkę do budowy systemu, w którym odpady są niezwykle wartościowe – mówi Konrad Robak, Country Business Development Manager, TOMRA Collection Polska.

Małe sklepy wybierają innowacje

– Żabka jako pierwsza sieć w Polsce wprowadziła skuteczne rozwiązania, które przybliżają nas do gospodarki cyrkularnej. Zdecydowaliśmy się na kolejny krok jakim jest projekt „Zielona Odnowa”. Klienci naszych sklepów mają możliwość oddawania jednorazowych opakowań po napojach we wszystkich, ponad 120 Żabkach, zlokalizowanych na terenie Bydgoszczy. Do realizacji naszych działań wybieramy doświadczonych partnerów - jednym z nich jest TOMRA – mówi Joanna Kasowska, dyrektorka jakości i standardów zarządzania żywnością w Żabka Polska.

Technologie wspierają sklepy na różnych poziomach: zbiórki, magazynowania i logistyki. Na etapie zbiórki, wsparcie technologiczne zapewniają właśnie recyklomaty, na które sklepy często decydują się ze względu na ich wydajność oraz wygodny i szybki sposób zwrotu opakowań. Maszyny liczą i analizują pojemniki, odrzucają te niekwalifikujące się i przede wszystkim wypłacają kaucję, najczęściej w formie bonu, który klient może wykorzystać w tym samym sklepie.

Recyklomat TOMRA Collection w sklepie Żabka, fot. mat. pras.

Jak oddać butelki w Żabce?

Klienci Żabki będą mogli korzystać z urządzeń M1 - najmniejszego na rynku automatu (zaledwie 0,62 m2), który rozpoznaje, sortuje i magazynuje opakowania szklane, plastikowe i metalowe. M1 został odpowiednio zaprojektowany do bieżących potrzeb sieci Żabka. Maszyna odbiera dwa rodzaje pojemników – butelki PET i puszki oraz łączy się z aplikacją mobilną Żabki. Klienci, zamiast papierowego bonu, otrzymają cyfrową wypłatę w formie żappsów. Aby rozpocząć sesję, muszą zeskanować osobisty kod kreskowy z aplikacji, włożyć butelki lub puszki do recyklomatu, a następnie odpowiednia ilość żappsów zostanie doliczona do konta.

Automaty oferują również udogodnienia dla pracowników sklepów. Zawierają kreator na ekranie z przejrzystymi instrukcjami czyszczenia, tak aby maksymalnie skrócić czas poświęcony na sprzątanie. Dodatkowo aplikacja Notify & Assist pomaga sprzedawcom monitorować maszyny w czasie rzeczywistym, jednocześnie powiadamiając ich o zapełnieniu koszów.