Żabka odporna na niekorzystne warunki zewnętrzne. Jak to robi?

Ostatni rok był okresem konsolidacji nowej koncepcji organizacyjnej dla Żabka Polska. Podstawą tej koncepcji jest wizja podmiotu zorientowanego na rozwój w długiej perspektywie.

Żabka: Organizacja jest gotowa na rozwój wielokierunkowy

- Budowanie wartości przez rozwój liniowy uznaliśmy, mimo znakomitych wyników, za niewystarczające. Obecna organizacja jest gotowa na rozwój wielokierunkowy, a jej modułowy charakter i jeszcze większa elastyczność czynią ją odporną na niekorzystne warunki zewnętrzne - pisze Żabka w swoim sprawozdaniu finansowym.



Żabka stała się Grupą złożoną z podmiotów ze skupionymi w nich kompetencjami adekwatnymi do zakresu odpowiedzialności.

Żabka: Odeszliśmy od struktury skupionej wokół sieci sklepów

- Żabka odeszła od struktury skupionej wokół sieci sklepów, której podporządkowane było otoczenie organizacyjne i stała się dynamicznym organizmem zorientowanym na efektywność w bieżącej działalności i na rozwój oparty nie tylko na ekspansji, ale też na dywersyfikacji. To oznacza

nie tylko nową jakość operacyjną, ale też tworzy nową przestrzeń rozwoju. W ostatnim czasie jednym z działań kluczowych dla rozwoju Żabki były inwestycje w rozwój technologii i w cyfrową transformację obejmującą wszystkie procesy. W momencie tworzenia Grupy innowacyjność została

wskazana jako kluczowa przesłanka do długoterminowego rozwoju - podkreśla Grupa Żabka.

Już w 2021 roku, Grupa Żabka stała się istotnym graczem na zupełnie nowych obszarach biznesowych i, dzięki nowej organizacji, sprawnie integrowała nowe podmioty z dotychczasowymi strukturami.

Zmiany organizacyjne zapewniają Żabce unikalną pozycję na rynku

- Niezwykle istotne jest, że dzięki transformacji cyfrowej i zmianom organizacyjnym uzyskaliśmy unikalną na rynku zdolność do szybkiej adaptacji i jesteśmy w stanie kontynuować rozwój nawet w środowisku zakłócanym przez czynniki kryzysowe. Zdolność do szybkich zmian potwierdzona w czasie pandemii będzie miała kluczowe znaczenie w przypadku rozwoju kryzysu spowodowanego wojną w Ukrainie. Zmiany organizacyjne oraz inwestycje w innowacyjne rozwiązania i technologie zapewniają Grupie Żabka u progu 2022 roku unikalną pozycję. Grupa jest podmiotem, który utrzymując bardzo wysokie tempo rozwoju poprzez ekspansję i rozwój kluczowego dotychczas biznesu, jednocześnie staje się liderem inwestycji w nowe kanały dystrybucji oraz unikalne rozwiązania z obszaru convenience. Przyszłość Grupy Żabka to zdywersyfikowane portfolio biznesowe oparte na kluczowej kompetencji, jaką jest doświadczenie w tworzeniu wygodnych rozwiązań dla konsumenta w obszarze usług i handlu - podsumowuje Grupa.