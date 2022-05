Żabka: Pociąg żywności za ponad milion zł dla Ukrainy

Środki pozyskane dzięki użytkownikom Żappki – którzy chętnie wymieniali punkty lojalnościowe zbierane w czasie zakupów, czyli tzw. żappsy, na cegiełki charytatywne – oraz klientów – którzy zdecydowali się przekazać datki za pośrednictwem płatności bezgotówkowych – zostaną przekazane organizacjom prowadzącym działania pomocowe w Ukrainie.

Część z nich pozwoliła także na sfinansowanie kolejnego transportu z pomocą humanitarną. Dedykowany pociąg towarowy od Grupy Żabka, CVC Capital Partners oraz Partners Group dotarł do Kijowa. Do ludności cywilnej trafi 60 ton żywności z długim terminem ważności, wody oraz niezbędnych środków higienicznych. Pociąg został zorganizowany we współpracy z Urzędem Miasta Warszawa.

Żabka solidarna z Ukrainą

- Od początku wojny w Ukrainie w pełni solidaryzujemy się ze społecznością ukraińską. Realizujemy wiele działań, które mają na celu zapewnienie wsparcia osobom dotkniętym wojną. Łącznie przekazaliśmy organizacjom humanitarnym ponad 520 ton produktów spożywczych i środków higienicznych oraz wysłaliśmy kolejny transport z pomocą humanitarną, organizując dedykowany pociąg towarowy. W działania pomocowe zaangażowaliśmy także klientów naszej sieci, którzy mogli wesprzeć zbiórkę pieniężną prowadzoną w sklepach Żabka oraz wymienić swoje żappsy na cegiełki charytatywne – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Dedykowany pociąg towarowy Żabki

Specjalny pociąg towarowy z pomocą humanitarną, który dotarł do Kijowa, jest już drugim zorganizowanym we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, koordynującym współpracę z Urzędem Miasta Kijów. Transport 60 ton żywności oraz niezbędnych środków higienicznych do Ukrainy to już kolejny wkład Grupy Żabka – należącej do CVC Capital Partners i Partners Group – w pomoc społeczności ukraińskiej. W sumie Żabka przekazała na granicę ponad 520 ton żywności oraz niezbędnych artykułów higienicznych we współpracy z partnerami m.in.: Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim, Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą, Polskim Czerwonym Krzyżem, Polską Akcją Humanitarną, Fundacją InSpire, Fundacją Happy Kids, Federacją Polskich Banków Żywności i Polskim Związkiem Ukraińców. W akcje pomocowe angażują się także franczyzobiorcy Żabki – osoby prowadzące sklepy przy granicy rozdają ciepłe napoje i przekąski, a w pozostałych miastach organizują zbiórki oraz dostarczają towar własnymi autami na granicę.