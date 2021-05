Żabka podkreśla unikalność swojego modelu franczyzowego

Kampania Żabki skierowana jest do potencjalnych franczyzobiorców. Fot. materiały prasowe

Żabka rozpoczęła nową odsłonę kampanii skierowanej do potencjalnych franczyzobiorców. Tym razem przekonuje, że jej oferta „To Żabkość” – wyróżnia ją rzadkość i wyjątkowość na polskim rynku. W kampanii biorą udział przedsiębiorcy współpracujący z siecią prowadzący sklepy w różnych częściach Polski.

Kampania Żabki skierowana jest do potencjalnych franczyzobiorców – osób przedsiębiorczych, chcących założyć własny biznes, ale często niemających konkretnego biznesplanu czy niezbędnych funduszy. Sieć przekonuje ich, prezentując konkretne argumenty przemawiające za stabilnością i pewnością franczyzy – by zostać przedsiębiorcą wystarczy 5000 zł wkładu własnego, a Żabka gwarantuje przez pierwszy rok 16000 zł przychodu miesięcznie oraz przygotowany do prowadzenia sklep (umeblowany i zatowarowany).

Za przygotowanie koncepcji kreatywnej odpowiada Agencja UP. Nad planowaniem i zakupem mediów czuwał dom mediowy Spark Foundry Polska, a za wsparcie prowe TOUCH.PR z Poznania. Materiały w nowej odsłonie będą dostępne w kanałach online, na terenie placówek Żabka, jak również na nośnikach zewnętrznych, takich jak bilbordy czy citylight. Więcej informacji o franczyzie z siecią Żabka na stronie www.franczyza.zabka.pl