Żabka podpisała umowę z jednym z największych inwestorów nieruchomości biurowych

Pierwsze placówki zostały uruchomione w budynkach B i D nowoczesnego kompleksu biurowego Quattro Business Park w Krakowie. Otwieranie Żabek Nano w przestrzeniach biurowych to kolejny krok w rozwoju największej w Europie sieci sklepów autonomicznych, która liczy już 41 placówek.

– W pełni autonomiczny i samoobsługowy sklep Żabka Nano to idealna propozycja dla inwestorów, którzy w swoich nieruchomościach chcą oferować najemcom nowoczesne usługi i innowacyjne rozwiązania. Cieszymy się, że wspólnie z Globalworth będziemy mogli rozwijać koncept Żabki Nano w nowych lokalizacjach – w biurowcach, a w niedalekiej przyszłości także w centrach handlowych. Naszej współpracy przyświeca wspólny cel, czyli upraszczanie życia klientom i oferowanie im wygodnych rozwiązań dzięki wykorzystaniu najnowszych technologii – mówi Paweł Grabowski, dyrektor rozwiązań bezobsługowych w Żabka Future.

Quattro Business Park to nowoczesny kompleks biurowy obejmujący pięć budynków (A, B, C, D oraz FIVE) o łącznej powierzchni 66 tys. mkw. Zlokalizowany jest w północno-wschodniej części Krakowa, przy Al. Gen. Bora-Komorowskiego 25, jednej z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Uruchomienie na jego terenie dwóch bezobsługowych Żabek Nano poszerzy wachlarz funkcjonalności i udogodnień, z których na co dzień mogą korzystać użytkownicy i goście kompleksu. To jednocześnie pierwsze bezobsługowe Żabki w krakowskich biurowcach.

Asortyment Żabek Nano w Quattro Business Park liczy ok. 400 produktów. Znalazły się w nim m.in. produkty marek własnych Żabki, takie jak dania gotowe Szamamm, kanapki Tomcio Paluch, płynne przekąski Foodini, soki i lemoniady Wycisk oraz świeżo mielona kawa z ekspresu.