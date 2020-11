Żabka Polska członkiem United Nations Global Compact

Żabka Polska przystąpiła do United Nations Global Compact – największej światowej inicjatywy skupiającej firmy i instytucje aktywnie działające w obszarze zrównoważonego rozwoju.

Tym samym Żabka chce podkreślić, że rozwija się w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, będąc świadoma swoich zobowiązań wobec środowiska naturalnego, pracowników i franczyzobiorców oraz społeczności, w ramach których funkcjonują jej sklepy. – W Żabce wierzymy, że życie ludzi w przyszłości zależy od każdej małej decyzji podjętej tu i teraz. Jednocześnie mamy świadomość tego, że razem możemy więcej. Mając 2,5 mln klientów dziennie, współpracując z 5000 franczyzobiorców oraz kilkoma tysiącami pracowników, mamy ogromną moc, by codziennymi decyzjami zmieniać świat na lepszy. Dlatego w naszej codziennej działalności realizację strategicznych priorytetów łączymy ze zrównoważonym rozwojem. Satysfakcja całego zespołu, zadowolenie każdego klienta, troska o lokalne społeczności i środowisko naturalne to filary naszej działalności w obszarze społecznej odpowiedzialności. Zdecydowaliśmy się przyłączyć do United Nations Global Compact, bo mamy wspólny cel – działanie dla dobra naszej planety. Będąc członkiem United Nations Global Compact, możemy dzielić się i wymieniać doświadczeniami z innymi firmami i wspólnie budować lepszą przyszłość – mówi Tomasz Suchański, Prezes Zarządu Żabka Polska.

– Z tak skomplikowanymi wyzwaniami jak kryzys klimatyczny, zanieczyszczenia powietrza, czy problem z nadmierną ilością odpadów plastikowych nie poradzimy sobie sami. Niezbędne są działania globalne i te podejmowane lokalnie we wszystkich krajach świata. Bardzo dużo możemy osiągnąć mądrze zarządzając łańcuchem dostaw, roztropnie planując działania i prowadząc je w oparciu o takie koncepcje jak gospodarka o obiegu zamkniętym czy planowanie sieci logistycznych. Nasze wspólne zobowiązanie to pełne wdrożenie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ i Porozumień Paryskich. Nie uda się to bez sektora prywatnego. Właśnie w tym celu 20 lat temu w ramach ONZ powstało United Nations Global Compact, by koordynować tę współpracę i tak ukierunkowywać działania sektora prywatnego, żeby nie tylko nie był bierny, czy żeby nie szkodził, ale żeby stał się częścią rozwiązania i zabezpieczył nasz wspólny dom dla tych pokoleń, które dopiero nadejdą – mówi Kamil Wyszkowski, Przedstawiciel i Prezes Rady UN Global Compact Network Poland.