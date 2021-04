Żabka powiększa flotę o elektryczne Volkswageny

Flotę Żabki zasiliły kolejne auta Volkswagen, fot. materiały prasowe

Żabka kontynuuje efektywną współpracę z marką Volkswagen Samochody Dostawcze na polu elektromobilności. Flotę Żabki zasiliły kolejne auta. Są to cztery elektryczne Volkswageny Transportery ABT, z których korzystać będą Interwencyjne Grupy Serwisowe, na co dzień obsługujące usterki w sklepach.

– Inwestycja w przyjazny środowisku, zeroemisyjny transport w miastach, to poprawa komfortu życia ich mieszkańców, dlatego stawiamy na rozwój Smart City logistics. Większość naszych placówek zlokalizowana jest w najbardziej atrakcyjnych punktach miast, o bardzo dużym natężeniu ruchu, często w ścisłym centrum. Zapewnienie odpowiedniego łańcucha dostaw do takich lokalizacji wymaga od nas odpowiedniego podejścia do planowania i obsługi sklepów, przy ograniczeniu emisji szkodliwych substancji oraz poziomu hałasu. Właśnie zainwestowaliśmy w cztery zero emisyjne pojazdy serwisowe marki Volkswagen. Cały czas intensywnie śledzimy rynek motoryzacyjny w poszukiwaniu pojazdów zeroemisyjnych i zasilanych paliwami alternatywnymi, optymalnych do naszych potrzeb. Mowa tu również o pojazdach ciężarowych jak i osobowych dla kadry terenowej – mówi Adam Manikowski, Dyrektor Zarządzający Żabka Polska.

Do floty Żabki trafiły właśnie cztery elektryczne Volkswageny Transporter ABT. To pierwsze

w Europie elektryczne samochody dostawcze z zabudową serwisową. Pojazdy zostały odpowiednio przygotowane, tak, by korzystać z nich mogły Interwencyjne Grupy Serwisowe Żabka zajmujące się ekspresowymi naprawami i serwisem urządzeń znajdujących się w sklepach Żabka w czterech miastach Polski: Poznaniu, Warszawie, Łodzi i Krakowie. Żabka zapewnia swoim franczyzobiorcom bezpłatny serwis w ramach współpracy franczyzowej. Fachowcy usuwają usterki dotyczące adaptacji, chłodnictwa, gastronomii, jak również problemy dotyczące wizualizacji i wyposażenia.

– Rozwijamy naszą pełną sukcesów współpracę z firmą Żabka Polska – mówi Piotr Łakomy, dyrektor marki Volkswagen Samochody Dostawcze. – Sieć Żabka to nasz długoletni, mocny klient flotowy. Pracując wspólnie, stawiamy na elektromobilność, rozwiązania przyjazne środowisku i zwracamy się w kierunku ciągłego ulepszania tkanki miejskiej - tworzenia tzw. Smart City oraz dbania o poprawę jakości życia mieszkańców poprzez redukcję hałasu oraz emisji spalin. W ramach współpracy od lat zapewniamy sieci Żabka samochody flotowe, w ubiegłym roku dostarczyliśmy dwa nowoczesne elektryczne Volkswageny e-Crafter, a teraz flotę tej firmy zasiliły cztery elektryczne Transportery.

W ten sposób spełniamy oczekiwania naszego klienta, razem podkreślając ogromną wagę rozwiązań zeroemisyjnych dla przyszłości naszych miast. Chcemy jako marka nie tylko dostarczać elektryczne samochody dostawcze, ale także współtworzyć nowoczesną logistykę miejską, promować alternatywne źródła energii, obalać mity i przełamywać bariery. Chcemy prowadzić z klientami dialog i wychodzić do nich z nowoczesnymi rozwiązaniami transportowymi.