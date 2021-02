Żabka promuje zestawy śniadaniowe

Żabka proponuje klientom zestawy śniadaniowe, fot. mat. pras.

Żabka proponuje specjalną ofertę zestawów śniadaniowych – zarówno w wersji tradycyjnej, jak i wegańskiej. Zestaw składający się z czterech bułek i dwóch pełnowymiarowych dodatków, kosztuje teraz 7 zł. Ich cena jest obniżona aż do 40 proc. w stosunku do zakupu pojedynczych produktów poza zestawem. Oferta obowiązuje do 2 marca br.

Do wyboru są m.in. bułki pszenne, grahamki i ciabatty. Do tego klient może dobrać dwa określone w ramach zestawu składniki biorące udział w akcji. Sieć proponuje m.in. serek kanapkowy Łaciaty, kiełbasę żywiecką wieprzową Balcerzak, ser Rycki Edam z Ryk, szynkę delikatesową z kurcząt Drobimex, serek wiejski ze szczypiorkiem Piątnicy, polędwicę sopocką Sokołowa lub salami naturalne Bell. Dla wegan Żabka poleca stanowiące roślinną alternatywę dla tradycyjnego sera plastry naturalne Violife i hummus Dobra Karma.

Żabka stale rozbudowuje i urozmaica ofertę śniadaniową. W jej ofercie znaleźć można m.in. gotowe kanapki Tomcio Paluch.