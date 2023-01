Żabka przeznaczyła 5 mln zł na nagrody dla franczyzobiorców

– Konkurs Liga Mistrzów Jakości powstał, by w konkretny sposób wyróżnić zaangażowanie przedsiębiorców prowadzących z nami sklepy. Sposób zarządzania sklepem, personelem i dbania o jakość obsługi w realny sposób przekładają się na budowę przewagi konkurencyjnej sieci oraz wysoki poziom zadowolenia klientów, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu obrotu, a więc także przychodu przedsiębiorców – zaznacza Przemysław Kijewski, dyrektor ds. operacyjnych w Żabka Polska.