Żabka rozszerza program „Dobra Paczka”. Produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia za połowę ceny

W Żabce wdrażamy wiele rozwiązań mających na celu zapobieganie marnowaniu żywności. Jednym z nich jest „Dobra Paczka”. Klienci chętnie korzystają z możliwości zakupu za połowę ceny paczki niespodzianki, składającej się z pełnowartościowych produktów w ich ostatnim dniu przydatności do spożycia. Dlatego podjęliśmy decyzję o rozszerzeniu „Dobrej Paczki” na dwa miasta – Poznań i Wrocław, dzięki czemu już od sierpnia usługa będzie dostępna dla jeszcze większego grona klientów – mówi Joanna Kasowska, dyrektor jakości i standardów zarządzania żywnością w Żabka Polska.

Co zyskują klienci Żabki?

Za pomocą aplikacji mobilnej Żappka klienci mogą zamówić „Dobrą Paczkę”, czyli zestaw pełnowartościowych produktów z krótką datą przydatności do spożycia za połowę ceny. Do wyboru są trzy rodzaje paczek: dla wegetarian, dla wegan i dla osób bez konkretnych preferencji żywieniowych. W produktach sprzedawanych w ramach „Dobrej Paczki” można znaleźć dania obiadowe, kanapki i inne przekąski. „Dobra Paczka” to paczka niespodzianka – przed zakupem klient zna tylko kategorię produktów, które się w niej znajdują. Gotową paczkę klient może odebrać w sklepie w wybranym przez siebie czasie – jej cena zawsze wyniesie 50 proc. wartości produktów, a zapłacić za nią należy w sklepie przy pomocy dowolnego sposobu płatności.

Korzyści także dla franczyzobiorców

Wdrożenie „Dobrej Paczki” przynosi wymierne korzyści także dla franczyzobiorców, do których m.in. należą mniejsze straty finansowe oraz zmniejszanie kosztów utylizacji produktów świeżych po terminie. Projekt „Dobra Paczka” przyciąga do sklepu także grupę nowych klientów.

Żabka przeciw marnowaniu żywności

Odpowiedzią Żabki na problem marnowania żywności jest nie tylko narzędzie „Dobra Paczka”, ale także stworzony i rozwijany ekosystem convenience, który ułatwia klientom korzystanie z rozwiązań wspierających minimalizowanie strat żywności. Blisko 90% artykułów dostępnych w sklepach sieci to produkty przeznaczone do natychmiastowej konsumpcji. Aby zapobiegać marnowaniu żywności w sklepach, Żabka wdrożyła kody GS1 i system zarządzania terminami przydatności do spożycia produktów QMS (Quick Meal Solutions). Sieć współpracuje też z partnerami społecznymi w celu zwiększenia efektywności dystrybucji produktów żywieniowych wśród osób potrzebujących takiego wsparcia – w 2021 roku przekazała organizacjom pożytku publicznego prawie 630 ton żywności.