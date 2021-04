Żabka rusza z rotującymi promocjami happy hours

Happy hours w Żabce towarzyszyć będzie kampania marketingowa, fot. mat. pras.

W Żabce ruszają happy hours, w ramach których wybrane napoje i przekąski klienci sieci będą mogli kupić za 2 zł.

Produkty dostępne w ramach oferty „Masz 2 zeta, masz…” zmieniają się co 3 godziny, a co tydzień nastąpi zmiana całego promocyjnego asortymentu. Akcja trwa od 14 kwietnia do 11 maja br. włącznie.

Oferta „Masz 2 zeta, masz…” będzie obowiązywała we wszystkich ponad 7 100 sklepach sieci Żabka do 11 maja br. Happy hours będą trwały przez cały dzień.

Promocji towarzyszyć będzie kampania marketingowa m.in. w radiu, social mediach oraz aplikacji żappka.