Żabka sięga po awatary

Program Żabka Future Lab, organizowany przez Grupę Żabka i działające w jej ramach Venture Studio, ma ułatwiać Grupie pozyskiwanie innowacji, budujących jej przewagę rynkową i polepszających doświadczenia zakupowe klientów sieci sklepów.

Program umożliwia startupom testy bezpośrednio w infrastrukturze lub w specjalnie przygotowanym laboratorium testowym. W realizacji pierwszej edycji programu, Grupę Żabka wspierał zespół Huge Thing.

Działający w ramach Grupy Żabka zespół Venture Studio to jeden z ważniejszych obszarów odpowiadających za pracę z innowacjami w Grupie Żabka. Jego celem jest m.in ustrukturyzowanie pracy z innowacjami i jej profesjonalizacja, w tym wypracowanie modelu pozyskiwania nowoczesnych rozwiązań technologicznych usprawniających procesy i dopasowanych do specyfiki oraz potrzeb organizacji. Niemal od początku powstania Venture Studio współpracuje z Huge Thing, do którego zadań należało m.in. zaproponowanie podejścia do wdrażania innowacji oraz zdefiniowanie najlepszych ścieżek ich pozyskiwania. Ponadto Huge Thing wspólnie z zespołem Venture Studio stworzył koncepcję flagowego programu testowania innowacji – Żabka Future Lab 1.0.

Co daje Żabce współpraca z Huge Thing?

- Otwartość na testowanie rozwiązań dostarczanych przez startupy to jedno z największych wyzwań, przed jakimi stoją dziś korporacje w obszarze innowacji. Planując współpracę z Venture Studio rozpoczęliśmy od poznania organizacji, zrozumienia biznesu i jego celów oraz przeglądu case’ów z obszaru innowacji, które firma do tej pory zrealizowała. W pracy z innowacjami nie chodzi o to, aby wdrażać je, bo wszyscy to robią, lecz by robić to z sensem i maksymalizować korzyści z nich płynące. Dlatego też działania, które realizuje Venture Studio, zaplanowaliśmy wspólnie, uwzględniając nie tylko specyfikę samej organizacji, ale też pod kątem tego, czego w ekosystemie startupów wciąż na rynku brakuje – stworzyliśmy fizyczną przestrzeń dającą im możliwość przetestowania rozwiązań z partnerem biznesowym – wyjaśnia Monika Synoradzka, CEO w Huge Thing.

Czego szuka Żabka? Jakie wprowadzi innowacje?

Pierwsza edycja Żabka Future Lab 1.0 pozwoliła wyłonić innowacje rynkowe z pięciu kluczowych dla Żabki obszarów, takich jak handel, zrównoważony rozwój, FoodTech, automatyzacja sprzedaży i sklepy przyszłości. Program skierowany był do startup’ów z całego regionu CEE, posiadających rozwiązanie na etapie co najmniej MVP, umożliwiającym realizację testów w sklepach lub w specjalnie przygotowanym laboratorium testowym. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 6 startupów. Otrzymały one wsparcie merytoryczne od ekspertów rynkowych i wewnętrznych specjalistów Żabki. Finalnie szansę przetestowania swoich technologii, z wykorzystaniem możliwości i infrastruktury laboratorium testowego Żabki, otrzymały dwa startupy, rozwiązania których najlepiej wpisują się

w strategię rozwoju Grupy.

Dwa startupy sprawdzą się w Żabce. Jeden zajmuje się awatarami

- Zadaniem Venture Studio, w ramach którego realizujemy Żabka Future Lab, jest poszukiwanie i rozwijanie produktów i usług, dających nową perspektywę dla rozwoju Grupy Żabka. Często wykorzystujemy wiedzę i relacje partnerów w ekosystemie startupów oraz ich złożone procesy poszukiwania, dedykowane potrzebom organizacji. Dlatego tworząc program akceleracyjny Żabka Future Lab zdecydowaliśmy się na współpracę z jednym z najbardziej doświadczonych w Polsce operatorów, czyli Huge Thing. Jako nasz partner pomogli nam wyłonić najciekawsze, możliwe do wdrożenia w ramach naszej Grupy innowacje rynkowe od młodych firm technologicznych – mówi Karol Gajewicz, Head of Venture Studio i dodaje, że premierowa odsłona Żabka Future Lab spotkała się z dużym zainteresowaniem startupów w Polsce i za granicą, i planowane są kolejne edycje – rekrutacja do drugiej edycji rozpocznie się na początku przyszłego roku.

Żabka będzie monitorować zachowania klientów

Do etapu testów wybrane zostały: Ninjay, startup dostarczający technologię do monitorowania zachowań klientów i ich segmentacji, ale także motywowania sprzedawców do właściwych zachowań (np. promowani odpowiednich usług lub towarów), oraz Virbe, warszawski startup tworzący spersonalizowane, interaktywne awatary, wspierające proces zakupowy w bezobsługowych sklepach Żabka Nano.

Awatary wspierające proces zakupowy w Żabka Nano

- Innowacje należy szybko weryfikować i sprawnie testować. Dlatego naszą rolą było nie tylko wsparcie w wyłonieniu startupów biorących udział w programie, ale też współpraca z zespołem w zakresie pracy z innowacjami. Odbyliśmy szereg warsztatów z mapowania zapotrzebowania na innowacje, zweryfikowaliśmy ścieżkę innowacji w organizacji, identyfikując kluczowe kroki i wymagania, określając czas trwania jej poszczególnych etapów. W efekcie powstał plan optymalizacji i usprawnień w obszarze innowacji – wszystko po to, by Żabka mogła jeszcze skuteczniej pozyskiwać i testować nowe technologie w oparciu o wewnętrzne potrzeby, jak i strategiczne kierunki rozwoju firmy – wyjaśnia Zuzanna Kowala, Innovation Manager w Huge Thing.

Testy rozwiązań w pozyskanych w ramach Żabka Future Lab 1.0 zakończą się w ciągu najbliższych miesięcy.