Żabka, Specjał, Eurocash - pełna lista firm, które uzyskały pomoc publiczną

Sieci handlowe korzystają z pomocy publicznej, fot. shutterstock

Żabka Polska 140,8 mln zł, PPHU Specjał 14,3 mln zł, PSH Nasz Sklep 11,1 mln zł oraz Eurocash 220,5 mln zł - to zaktualizowane kwoty wsparcia w ramach pomocy publicznej wybranych sieci handlowych.

Nasza wiadomość o wsparciu sieci handlowych pomocą publiczną zainicjowała wystosowanie interpelacji poselskiej do ministra finansów.

Poseł Paweł Szramka napisał:

"Niniejszą interpelację kieruję w związku opublikowanymi informacjami o udzielonej przez rząd pomocy publicznej dla sieci handlowych, w tym wielu zagranicznych.

Zgodnie z opublikowanymi informacjami, możemy dowiedzieć się, że następujące sieci otrzymały:

1. Jeronimo Martins - Biedronka 888 tys. zł,

2. Lidl 2,5 mln zł oraz 204,4 tys. zł,

3. Aldi 177,8 tys. zł,

4. Netto 326,2 tys. zł,

5. Kaufland Polska Markety 1,9 mln zł,

6. Carrefour Polska 1 mln zł,

7. Auchan Polska 677,1 tys. zł,

8. Dino Polska 10 mln zł,

9. Polomarket 90,5 tys. zł,

10. Stokrotka 5,5 mln zł,

11. Żabka Polska 803,5 tys. zł,

12. Lewiatan Holding 50,6 tys. zł,

13. PPHU Specjał 10,8 mln zł,

14. PSH Nasz Sklep 10,2 mln zł,

15. Eurosach SA 13,5 mln zł,

16. Rossmann 473 tys. zł."

Poseł zapytał:

1. Jakie jest uzasadnienie by w czasie, kiedy zagrożeni jesteśmy kryzysem finansowym, a wiele polskich firm albo upadło, albo jest na granicy bankructwa w związku z nielogicznym, niezgodnym z faktami działaniem rządu ograniczającym lub wręcz uniemożliwiającym prowadzenie działalności gospodarczej, do udzielenia sieciom generujących gigantyczne zyski jakąkolwiek pomoc publiczną?

2. Czy powyższa lista wraz z podanymi kwotami udzielonej pomocy w 2020 roku jest kompletna i aktualna? Proszę o wyszczególnienie wszystkich sieci handlowych, które otrzymały wsparcie od polskiego rządu w 2020 roku wraz z wyszczególnieniem kwot wsparcia.

3. Proszę o wyszczególnienie wszystkich dużych firm (>250 pracowników lub >43 mln euro sumy aktywów bilansu), które otrzymały wsparcie rządu w 2020 roku wraz z podaniem kwoty wsparcia dla każdej z tych firm.

Na interpelację odpowiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Patkowski. Polityk wyszczególnił przepisy na podstawie których udzielana jest taka pomoc oraz napisał m.in:

"(...) Polska stara się złagodzić przejściowe potrzeby płynnościowe spowodowane rozwojem pandemii COVID-19. Pomoc ma na celu zapewnienie wystarczającej płynności na rynku, przeciwdziałanie szkodom wyrządzonym przedsiębiorstwom dotkniętym wybuchem epidemii oraz zachowanie ciągłości działalności gospodarczej. Beneficjentami końcowymi pomocy są wszystkie średnie i duże przedsiębiorstwa z siedzibą w Polsce. Pomoc w ramach tego narzędzia przyznaje się za pośrednictwem instytucji kredytowych jako pośredników finansowych. Pomoc jest otwarta dla wszystkich sektorów i dotyczy całego terytorium Polski (...)."

Na pytanie o aktualność listy odpowiedział:

"W systemie SHRiMP gromadzone są dane dotyczące udzielonego wsparcia stanowiącego pomoc

publiczną. Umożliwia to organom udzielającym pomocy weryfikację pod kątem nieprzekroczenia określonych w prawie krajowym i europejskim pułapów pomocy oraz przekazywanie informacji

do Komisji Europejskiej o wielkości udzielonej pomocy. Zakres danych wprowadzanych do

systemu SHRiMP uniemożliwia wyodrębnienie podmiotów, które są zakwalifikowane jako sieci

handlowe. W odniesieniu do 4 podmiotów wskazanych w Interpelacji, należy zauważyć, że zmieniła się wartość pomocy udzielonej w 2020 r. Zmiana wynika z wprowadzenia przez organy udzielające

pomocy do systemu SHRiMP w marcu 2021 r. informacji o pomocy udzielonej w 2020 r. (my nasz artykuł napisaliśmy w styczniu. 2021 r. - red.)

Wartości pomocy (stan na 15.03.2021 r.):

- Żabka Polska (pkt. 11 Interpelacji) – 140,8 mln zł

- PPHU Specjał (pkt. 13 Interpelacji) – 14,3 mln zł

- PSH Nasz Sklep (pkt. 14 Interpelacji) – 11,1 mln zł

- Eurocash S.A. (pkt. 15 Interpelacji) – 220,5 mln zł.

W dziale Multimedia załączamy listę wszystkich firm, które otrzymały wsparcie.