Żabka startuje z dwoma nowymi magazynami: w Poznaniu i w Łodzi

nowe magazyny Żabki, materiały prasowe

Właściciel sieci ponad 6100 sklepów Żabka zajmie ok. 13 500 m kw. w dwóch lokalizacjach: Panattoni Park Poznań - 9 338 m kw., zaś w City Logistics Łódź II 4 179 m kw. Żabka rozpocznie pracę w nowych lokalizacji kolejno w czerwcu oraz we wrześniu br.

W ramach realizacji inwestycji dla sieci Żabka, Panattoni przygotowuje zaawansowane pomieszczenia chłodnicze i mroźnicze, bufory chłodnicze, a także nowoczesne powierzchnie biurowe oraz standardowe magazyny. W ramach wielkopolskiej inwestycji Panattoni stworzy podziały wewnątrz budynku, dostosowane do działalności najemcy. W łódzkim obiekcie deweloper zrealizuje proces wyposażenia standardowego parku magazynowego w wiele doków w układzie L.

Panattoni Park Poznań IV w Komornikach znajduje się w pobliżu dwóch węzłów autostrady A2 (Węzła Komorniki i Węzła Poznań Zachód), która łączy najważniejsze ośrodki logistyczne w Europie – Łódź, Warszawę i Berlin. Ponadto w sąsiedztwie parku położona jest finalizowana droga S5, która połączy Poznań z Wrocławiem na południu oraz Olsztynem na północy. City Logistics Łódź II natomiast to przedstawiciel miejskiej logistyki, położony zaledwie 5 km od centrum miasta, co pozwala na sprawne dotarcie na miejsce komunikacją miejską, a najemcom daje łatwy dostęp do wykwalifikowanej kadry. Jednocześnie obiekt znajduje się w odległości 4 km od węzła autostrady A1 Łódź Wschód i ok. 30 km od węzła Łódź Północ, gdzie A1 (łącząca północ Polski z południem) krzyżuje się z autostradą z A2 (wschód-zachód).