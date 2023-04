Żabka stawia na szybkie zakupy, a Aldi na... proste

Sieć Aldi publikuje wyniki badania jakościowego w temacie prostoty zakupów.

Celem badania było wskazanie, czym jest prostota i jakie elementy doświadczenia zakupowego budują wrażenie prostych zakupów.

Ankietowani zdefiniowali prostotę zakupów jako szybkość, komfort i wygodę oraz przyjemność.

W 2021 roku opracowana została nowa strategia Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Zakłada ona budowanie tożsamości marki w oparciu o kluczową wartość, jaką jest prostota zakupów wyrażona w misji marki: „Sprawiamy, że zakupy w ALDI są tak proste, jak to tylko możliwe, wszędzie i dla każdego”. Pozycjonowanie marki w oparciu o taką wartość wymaga dogłębnego zrozumienia, czym dla polskiego konsumenta jest „prostota zakupów”, jak się ją realizuje, z czym się kojarzy i jakie generuje oczekiwania. Firma ALDI w Polsce przeprowadziła badanie jakościowo-ilościowe na temat rozumienia prostych zakupów przez konsumentów, aby jak najlepiej odpowiedzieć na ich oczekiwania.

Czy w Aldi zakupy są proste?

- Konieczność nieustannego organizowania codzienności i działania na wielu płaszczyznach (dom, rodzina, praca, znajomi, życie społeczne) sprawia, że w dzisiejszych czasach kluczowe staje się upraszczanie wszelkich procesów. Dotyczy to także zakupów, od których konsumenci oczekują minimalizacji czasu potrzebnego na ich realizację z jednoczesną maksymalizacją zysków. W idealnym świecie, zakupy powinny być przyjemne, trwać kilkanaście minut i spełniać wszystkie bieżące potrzeby. W badaniu chcieliśmy dokładnie sprawdzić, jakie kryteria muszą spełniać dyskonty, by zagwarantować te warunku oraz, jak w tym kontekście postrzegana jest marka ALDI. Cieszę się, że już teraz nasza marka wiedzie prym w obszarze prostoty – mówi Agnieszka Barańska, Dyrektor Obszaru Marketingu i Komunikacji ALDI Polska.

Trzy warunki prostych zakupów

Ankietowani zdefiniowali prostotę zakupów w trzech obszarach - szybkość, komfort i wygoda oraz przyjemność. Wśród warunków realizujących obietnicę szybkości wskazano łatwy dojazd do sklepu i komfort parkowania, łatwą nawigację porządek w sklepie i na półkach, atrakcyjną ekspozycję towaru, pomocną obsługę i szybką finalizację zakupów. Zdaniem ankietowanych na komfort i wygodę największy wpływ mają dobra organizacja, odpowiednia przestrzeń, dostępność towaru i czytelność cen oraz prosty i przejrzysty system promocji – na przykład taki, jak w przypadku realizowanych przez ALDI „Promocji od pierwszej sztuki”. Klienci cenią sobie proste i przejrzyste mechanizmy, które nie wymagają dodatkowych obliczeń na kalkulatorze, są pozbawione dodatkowych warunków i w prosty sposób przedstawiają oszczędność dla klienta.

- Promocje od pierwszej sztuki w ALDI to odpowiedź na oczekiwania klientów oraz sposób na realizację obietnicy, jaką składamy klientom, że naszym cenom można ufać. W ALDI bowiem klient nie musi kupować więcej niż potrzebuje, np. 3 sztuk, aby jedną sztukę otrzymać gratis (2+1), co de facto oznacza 30% upust dla klienta na te produkty, ale zmusza go do kupienia aż 3 sztuk. W ALDI klient nie musi też spełniać dodatkowych warunków np. zrobić zakupów za min. 50 zł, aby skorzystać z promocji, czy mieć specjalny kupon promocyjny w aplikacji. W naszych sklepach promocje obowiązują już od pierwszej sztuki i na każdą sztukę, tabliczkę, puszkę, czy butelkę. To prostota zakupów w czystej postaci – wyjaśnia Agnieszka Barańska.

Przyjemność z kolei zapewniają czyste, schludne i przestronne wnętrze, przyjemne oświetlenie i muzyka oraz bogaty i zróżnicowany asortyment.

- Aktualnie prowadzona przez nas kampania reklamowa, której bohaterką jest Sonia Bohosiewicz, podkreśla prostotę zakupów, jedną ze strategicznych cech rozwijanych przez ALDI. Jest opowieścią o prostocie, która charakteryzuje naszą markę, a główne jej przesłanie zostało zbudowane między innymi w oparciu o wyniki wspomnianego badania – dodaje Barańska.

Z badania wynika, że ALDI jest marką w największym stopniu realizującą obietnicę „prostych zakupów”.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie ALDI przez DIFFERENCE SP. Z O.O na grupie kobiet posiadających własne gospodarstwa domowe, odpowiedzialnych za robienie zakupów minimum 1 raz w tygodniu, robiących zakupy w większych sklepach (dyskontach, marketach). W badaniu ilościowym metodą CAWI wzięło udział 800 osób w wieku od 25-70 lat w podziale pół na pół kobiety i mężczyźni. W badaniu jakościowym metodą Focus Group z kolei udział wzięło 24 kobiet w dwóch dużych miastach: Katowice i Łódź.

ALDI w Polsce posiada 261 sklepów i zatrudnia ponad 4000 pracowników.