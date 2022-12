Żabka stworzyła własne Tamagotchi

Żabka rusza z testem gry Żabu. To pierwszy tego typu projekt na europejskim rynku retail

Poszukiwania Żabu zostały zakończone! Żabu – wirtualna żaba, która uwielbia jabłka i częste prysznice przebywa w aplikacji Żappka, czekając na użytkowników, którzy będą chcieli się nim zaopiekować. Żabu uwielbia grać w gry i ma nadzieję, że znajdą się osoby, z którymi będzie mogło dzielić swoją pasję.

Jak grać w Żabu?

W dniach 12-19 grudnia br. należy zarejestrować się na stronie: zabu.zabka.pl. - Będziesz miał szansę dołączyć do 5 000 wyjątkowych graczy, którzy jako pierwsi poznają Żabu i przetestują jedyną na europejskim rynku retail grę dostępną tylko w aplikacji sieci sklepów Żabka - zachwala Żabka.

Projekt powstał w oparciu o badania z udziałem użytkowników aplikacji Żappka – to oni m.in. brali udział w tworzeniu postaci Żabu. Testowa wersja gry trafi do 5 tys. graczy, natomiast finalny produkt dostępny będzie dla wszystkich użytkowników Żappki w 2023 roku.

Branża gier jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Jak poradzi sobie Żabu?

– Niebawem miną cztery lata od wprowadzenia aplikacji Żappka na rynek. Pobrało ją już ponad 10 milionów osób. Nieustannie dbamy o to, by była ona innowacyjna i wyróżniała się na tle innych tego typu. Teraz ruszamy z testem nowej funkcjonalności, jaką jest Żabu. Dlaczego gra? Bo branża gier jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na świecie. Wartość globalnego rynku gier mobilnych stale rośnie, szacuje się, że w 2022 roku osiągnie poziom 196,8 mld USD. Wierzymy, że Żabu będzie hitem zarówno wśród starszych, jak i młodszych fanów gier; dostarczy naszym klientom rozrywki, a przy okazji będzie też nowoczesnym narzędziem komunikacji naszej oferty – mówi Dino Metaxas, director of digital acceleration w Żabka Polska.

W grudniu sieć rusza z testem Żabu, który umożliwi zdobycie gruntownej wiedzy na temat oczekiwań miłośników elektronicznej rozrywki, a zebrane informacje wyznaczą kierunki modyfikacji funkcjonalności zastosowanych w grze. W ten sposób Żabka chce uzyskać produkt maksymalnie dopasowany do oczekiwań.

Kto pokocha Żabu?

Za stworzenie rozwiązania odpowiada agencja 180heartbeats + JUNG v. MATT:

– Z ekscytacją realizujemy projekty łączące komunikację, biznes i technologię, dlatego wierzymy w ekspansję świata Żabu. Nie jest to bowiem tylko mobilna gra, a nowatorskie rozwiązaniem biznesowe, które wypracowaliśmy wspólnie z klientem. Kreatywna część gry - postać i jej charakter, nazwa, język, mechanika, scenariusze - są przemyślane i zaprojektowane w zgodzie z ideą Żappki, na czym nam zależało. Postać zaprojektowano w 3D, ponieważ taka technika pozwala nie tylko na atrakcyjne animacje, ale daje też perspektywę eksploatowania Żabu poza światem wirtualnym. Mamy nadzieję, że tak jak i my, polubią go wszyscy – mówi Jacek Karolak, Business Director 180heartbeats + JUNG v. MATT.

Przygoda w świecie elektronicznej rozrywki

Główną postacią gry jest Żabu, czyli wirtualna żaba, która ma około 4 cm wzrostu. Uwielbia jabłka, częste prysznice i nie powinno zbyt długo przebywać bez opieki. A przede wszystkim… lubi grać w gry!

Wykonane w animacji 3D Żabu reaguje na zachowania klienta. Rozwija się i zdobywa kolejne poziomy gry, w zależności od dokonywanych przez gracza zakupów, również tych realizowanych dzięki zebranym na koncie punktom lojalnościowym – żappsom. Użytkownicy będą mieli możliwość personalizowania swojej postaci Żabu poprzez zakup różnego rodzaju akcesoriów.

Gra polega na hodowli i regularnej opiece nad stworzoną przez siebie postacią Żabu. By ją ukończyć należy przejść 100 poziomów, a robiąc zakupy w sklepach sieci otrzymać dodatkowe punkty – za każdą wydaną złotówkę – 5 much, które są ulubionym przysmakiem Żabu i gwarantują mu przeżycie. Po osiągnięciu wybranych poziomów na gracza czekają skrzynki z nagrodami, zawierające darmowe żappsy, produkty czy zniżki na zakupy. Uczestnicy, którzy przejdą wszystkie 100 poziomów i ukończą grę, otrzymają niespodziankę.

Użytkownicy Żappki wybrali Żabu

Opracowanie gry poprzedziły badania wśród użytkowników aplikacji Żappka – najwyżej ocenianym przez nich pomysłem było właśnie wdrożenie gry (aż 85% wskazań). Badania miały także na celu wyselekcjonowanie funkcjonalności, które są najbardziej atrakcyjne dla klientów sieci – respondenci bardzo wysoko ocenili grywalizację. W trakcie testów pytano również o optymalny wygląd gry oraz jej nazwę. Aż 80% użytkowników z grupy docelowej wybrało Żabu.

Rośnie wartość globalnego rynku gier mobilnych

Jak wynika z analiz agencji Spicy Mobile rynek gier mobilnych, pod względem przychodów, jest obecnie największym i najszybciej rosnącym segmentem. W 2023 roku jego wartość powinna przekroczyć 100 mld USD, a liczba użytkowników gier mobilnych osiągnie ponad 3 mld. Do tego czasu aż 43% wszystkich aktywnych smartfonów będzie kompatybilnych z technologią 5G, co wpłynie znacząco na zachowania konsumenckie.